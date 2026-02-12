ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲統計全台百萬大獎中獎率TOP10縣市，第一名為新竹市。（圖／記者呂佳賢攝）

記者項瀚／綜合報導

春節期間刮刮樂相當熱門，統計全台百萬大獎中獎率TOP10縣市，第一名為新竹市，共有39人中獎，平均不到1萬2000人就能出1位百萬得主。其次則為高雄市、台北市。

永慶房產集團據台灣彩券公司資料，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元（含）以上獎項縣市，發現新竹市中獎率居冠，有39人刮中百萬元（含）以上獎項，平均不到1萬2000人就能出1位百萬得主。

高雄市排行亞軍，共有196人刮中百萬元（含）以上獎項，即使人口數高達271.8萬人。台北市也以平均1萬5149人就有1位百萬得主，刮中大獎比例居全台第三。

▲▼ 刮刮樂中百萬元以上的中獎率TOP10的縣市 。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲刮刮樂中百萬元以上的中獎率TOP10的縣市 。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

房市方面，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「近年新竹縣市受惠於園區效應，帶動大量就業人口移入，長期自住需求穩定，為當地房市交易提供強勁支撐。」

陳金萍接著表示：「新竹市近1年成屋每坪均價36.1萬元、新竹縣32.8萬元，價格相對雙北市親民。在話題熱度、產業發展與親民房價的三重利多加持下，新竹縣市也成為自住、置產族群，常會優先考慮的購屋區域。」

至於台北市，陳金萍表示：「中獎熱區往往與人流密集、交通便利、機能完善等條件高度重疊，而台北市也完全符合這些條件，具備生活機能完善、商業活動熱絡等優勢。」

此外，陳金萍表示：「台北市也擁有多個知名廟宇，如龍山寺、行天宮、霞海城隍廟等，於春節期間，會吸引大批人潮前往參拜祈福，也讓不少廟宇周邊的投注站意外成為市民口中的幸運據點。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，台北市的「刮刮樂名店」為位於士林夜市的「飛來發彩券行」，每到春節期間總是大排長龍，甚至可以活絡周圍店家生意，相當驚人。

關鍵字：刮刮樂春節中獎率新竹高雄台北市永慶東森房屋

