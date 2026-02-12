房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

▲房仲統計內政部資料，比較2025年各縣市粗出生率與第2季房價所得比發現，房價負擔最輕的縣市，生育率反而敬陪末座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高房價被外界視為台灣生育率低的元凶，最新數據卻讓人跌破眼鏡。房仲統計內政部資料，比較2025年各縣市粗出生率與第2季房價所得比發現，房價負擔最輕的縣市，生育率反而敬陪末座；近年加碼生育補助的雲林縣，重賞下必有產婦，已連2年連莊全台「生育王」。

住商機構統計內政部數據，去年第2季基隆市房價所得比僅6.05倍，意味著民眾若不吃不喝約6年即可購屋，為全台負擔最輕縣市，不過該市2025年粗出生率卻僅2.89‰，同樣為全台最低。同樣，嘉義縣房價所得比6.95倍、為全台次低，粗出生率也僅3.56‰，雙雙落在後段班。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，基隆雖房價親民，但區域產業議題相對薄弱，加上往返雙北通勤便利，人口長期外移，年輕族群留不住，即便房價便宜，也難以轉化為生育動能。

至於嘉義縣，身為傳統農業大縣，近年雖有觀光與科學園區話題加持，但仍難抵人口外流趨勢，在地房市屬低基期，仍然難逆轉嚴重的人口外移現象，在地仍維持低生育率。反觀雲林縣，去年則以6.94‰粗出生率奪下全台第一，且是第2年連莊全台生育王，房價所得比7.31倍，同樣名列全台倒數第4低。

▲全台2025年生出率與房價比較。資料來源:內政部，並由住商機構彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產雲林虎尾加盟店店東黃朝國指出，雲林房價基期低，居民購屋壓力相對有限，加上縣府近2年推出加碼生育補助政策，對年輕家庭確實形成誘因，又有縣市科學園區議題發酵，帶動部分人口紅利與建商布局，區域房市能見度提升。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，影響生育意願的關鍵，不只是「買不買得起房」，更在於整體生活的幸福感，包含薪資成長是否跟得上生活成本、職涯有沒有前景、托育資源，以及性別分工是否合理等。葉沛堯直言：「如果年輕人對未來沒有信心，房子再便宜，也未必會選擇生小孩。」若地方缺乏穩定產業與完善托嬰服務，所謂的低房價未必是吸引力。

