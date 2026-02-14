新大樓輸了！83年老透天2.7億賣出　登南二都最頂成屋交易

▲2025年南二都最貴成屋交易，高雄由屋齡83年老透天拿下冠軍，成交價衝上2億7679萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市中心「一地難求」，透天也鍍金。盤點2025年南二都最貴成屋交易，高雄由屋齡83年老透天拿下冠軍，成交價衝上2億7679萬元；台南則由虎尾寮透天豪墅「喆大成」稱王，成交1億3750.1萬元。信義房屋專家表示，透天有完整土地、具整合潛力，在供地稀缺下保值性佳。

台灣房屋統計2025年南二都最貴成屋交易，高雄最貴成屋是2戶83年老透天，合計地坪247.14坪、建坪25坪，成交2億7679萬元，使用分區為住5，換算地價單坪約112萬元。新買家為富樂富建設以曾姓自然人名義入手。

台南則是1棟9年透天，位於台南虎尾寮傳統統豪墅聚落「喆大成」社區，成交1億3750.1萬元。據查，買方為吳姓自然人，同時也是社區住戶，且以無貸款方式取得；賣方則為建商宏舜開發的關係企業新雄營造。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，高雄靠的是市中心蛋黃區「整合放大基地」 ，因為土地價值推高總價，才會讓83年老透天賣出豪宅價；台南則是豪宅聚落的低密度環境、產品稀有性與買方資金實力，把透天別墅擠進破億俱樂部。

▲2025年南二都最高總價住宅。資料來源：台屋房屋、實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

老透天被建商看上的是土地價值，信義房屋市府復興店專案經理林彥輝指出，市府生活圈屬南高蛋黃區，機能成熟，但區內可建地有限、供給幾近飽和，開發多仰賴透天逐筆整合，土地單價自然更容易被「墊高」，外界預估，若未來推案，開價也要站上5字頭。

李佳妮指出，虎尾寮土地供給愈來愈稀有，開發趨勢又往大樓產品靠攏，透天別墅反而成了市場稀有產品，加上有熱門學區如復興國中支撐，創價戶不只屋齡相對新，基地與建坪條件也放大，成交價也創虎尾寮新高。

