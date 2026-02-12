價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

▲富華創新董事長吳錫坤（中）表示，企業未來將朝多角化經營布局，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中上市建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出一個月售出8成的好成績，今（12）日富華創新舉辦聯合尾牙，席開87桌，富華創新董事長吳錫坤表示，企業未來將朝多角化經營布局，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。

根據財報顯示，富華創新2024年營收達127億元，主要來自北屯造鎮案「心之所向」完工交屋入帳，隨著建案認列進入尾聲，2025年營收40.54億元、截至第3季每股盈餘1.08元，未來主要營收轉由旗下總太營造承攬的公共工程、社宅及民間工程支共9案、總額約60億元，採完工百分比法逐期認列，有助平滑營收波動。

▲富華創新旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出一個月售出8成的好成績。（圖／記者陳筱惠攝）

預售案方面，水湳經貿園區指標案「之序」工程甫完成上樑，規劃47～52坪純3房產品，總戶數186戶，每坪單價75~80萬元，總銷約88億元，目前銷售率過半，預計2027年完工。

另外，最近市場焦點則位在北屯太原路三段、祥順東路口的預售案「澐光」，在廍子重劃區周邊近3年預售案，最高價逼近6字頭時，成交38～42萬元，打出讓利價。

該案基地644.7坪，總戶數138戶，規劃25至36坪、2至3房產品，主打中國醫BOT（台中市立醫院）百億建設與水岸第一排景觀優勢，總銷約18.6億元，銷售8成。

日前盛傳富華新手上握有的水湳土地，將與同業採取合建方式推案，富華建設董事長蔡吉勝表示：「水湳確實有機會合建，但也不排除自己推案的可能性，不過整體得考慮土地取得的成本，未來還是有機會再廍子深耕，提供消費者買得起的房子。」

富華創新品牌行銷部王鈞生補充：「集團累計推案戶數約1萬戶，長期採取『不囤地、不囤屋』策略，目前也正替下一波市場循環預作準備，迎戰變局中的新機會。」

