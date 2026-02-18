23人搶五股新古屋上演「衝上拍」　專家傻眼：1拍無人問

▲五股洲子洋1間權狀36坪（含1車位）的新古屋流入法拍，吸引23人投標，成為2025年新北最夯法拍屋。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

五股洲子洋1間權狀36坪（含1車位）的新古屋流入法拍，一拍流標、二拍底價降至969.6萬元，換算單價30.2萬元，吸引23人投標，成為2025年新北最夯法拍屋。該物件最終以1293萬元脫標，換算單價43萬元，二拍破一拍底價，信義房屋在地房仲表示：「此價格仍是買到便宜了。」

鑫創資產統計2025年新北市最多人投標的法拍屋，五股洲子洋「大道風尚」10樓戶，屋齡約3年，權狀36坪含1車位，一拍底價1212萬元，換算單價39.9萬元竟流標，隨後二拍底價降到969.6萬元，單價30.2萬元，就吸引23人投標。

最終，「大道風尚」10樓戶在二拍時以1293萬元脫標，換算單價43萬元，二拍破一拍底價，買方加價意願高，成為新北最熱門的法拍屋案件。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「市場景氣不好時，一拍時觀望氣氛較濃厚，且部分案件在一拍時，關注的人較少，此外若都無人投標，難免也讓買方心裡『怕怕的』，諸多可能原因讓該物件在一拍時流標。」

黃瑋諭表示：「該物件一拍每坪底價39.9萬元已低於市場行情，二拍降到30.2萬元，吸引大量消費者關注，吸引多人投標，甚至加價，事實上現場氛圍也會影響加價意願，顯示出『沒人買的東西不好吃，排隊名店就是瘋搶』的人性。」

黃瑋諭分析：「屋齡新穎、低總價的2房主流產品，脫手性較高，因此在法拍市場上釋出相對稀少，當房市景氣熱絡時，二拍破一拍價格的案例比比皆是。」

▲洲子洋預售案已站上5字頭，而屋齡5年內的新古屋普遍為4字頭。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋五股重劃店經理陳明修表示：「洲子洋預售案已站上5字頭，而屋齡5年內的新古屋普遍為4字頭，以總價的角度來看，2房車以1300萬元左右脫標，仍屬划算的價格，區內同房型產品總價中位數約在1400~1500萬元間。」

攤開實價登錄，「大道風尚」去年共有2筆成交紀錄，4樓戶總價1309萬元、單價43.6萬元，8樓戶總價1430萬元、單價47.8萬元，同時也寫下社區歷史新高紀錄。

陳明修表示：「目前洲子洋重劃區2房產品釋出相對有限，但未來隨房地合一稅滿5年的屋主越來越多，預估釋出量也會隨之上升。」

