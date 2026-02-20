個性務實、懂存自備　數據揭12生肖買房冠軍

▲12生肖購屋人的成交占比曝光，最會買的為屬牛、屬豬，占比超過10%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

12生肖購屋人的成交占比曝光，最會買的為屬牛、屬豬，占比超過10%，且連續3年蟬聯冠亞軍。專家表示，屬牛者性格多半執著且務實，普遍有儲蓄習慣，深厚的自備款實力；屬豬展現逆向的投資哲學，在房市不佳時危機入市。

住商機構統計內部資料，比較12生肖各類購屋人的成交占比，屬牛者占比達10.5%位居第一，屬豬者則以10.2%緊追在後，在房市寒冬中展現韌性，並連續3年蟬聯冠亞軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「2025年受限貸令衝擊，許多買方面臨貸款成數緊縮而卻步，但屬牛者性格多半執著且務實，普遍有儲蓄習慣，深厚的自備款實力，成為房市寒流中最大優勢。」

而屬豬者，賴志昶表示：「其展現逆向的投資哲學，在市場觀望氣氛濃厚時，反而逆向操作而在危機入市，使其穩坐成交高位。」

▲ 2025年十二生肖成交占比。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

相較於前段班的積極，屬馬、屬雞者分別以6.1%、5.5%，位居排行榜末端。賴志昶分析：「屬馬者天性愛好自由，不願在政策不明朗時，背負沉重房貸；屬雞者則對市場風吹草動極度敏感，在購屋門檻變高的環境下，傾向於更靈活的資產配置。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「基於傳統觀念，龍年人口數量最多。另外以生肖年紀來看，並以2025年作為基準，購屋占比第一名的屬牛者，主要購屋年齡29、41、53歲。」

