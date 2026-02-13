寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中信銀3.5億接手「最富里」店面

▲中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店歇業，近期揭露該店面以3.49億元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店歇業，近期揭露該店面以3.49億元交易，買方是中國信託銀行。專家表示，該店面位於新竹指標商辦「雲智匯」，成交價符合行情。

寶成集團的寶勝國際（控股）公司旗下品牌、中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店於2020年盛大開幕，也是首間旗艦店，提供各式運動品牌商品，此外還有運動課程、五星級主廚餐點、商品量身體驗專業服務、互動科技實境體驗與專屬跑團訓練等，相當多元。

不過，該店在2024年歇業，數百坪空間釋出，直到2025年5月中國信託便在此開設分行。而近期實價揭露，該店面1+2樓439坪以3億4944萬元交易，平均單價約89萬元，經查買方即為中國信託商業銀行，由租轉買。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該位於埔頂二路，位於關埔重劃區內的商辦大樓『雲智匯』，該大樓相當具有指標性，包括艾司摩爾等重量級企業進駐，1樓店面適合走中高端服務，因此過去YYsports選擇在此設點。」

不過，黃舒衛表示：「台灣健身產業走向兩極化，一條路是收低價月份甚至計次收費來擴張市場，換取資本市場青睞，繼續膨脹規模，另一條路則是走向精品健身房、工作室、自由教練，但卡在中間如果後臺不足就會面臨考驗。」

▲關埔的樓店高價行情有百萬之譜。（圖／ET資料照）

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫表示：「由於關埔的樓店高價行情有百萬之譜，該筆交易換算單價不到9字頭，取得價碼相當合理，且該筆交易實際上涵蓋了81~87號的4個店面，面寬寬廣，能見度優異。」

此外，甘坤鑫表示：「該店面坐落關埔重劃區的心臟地帶，周邊環繞迪卡儂、好市多等商業設施及大型社區，關埔的關新里，又長年在全台最有錢里榜上有名，不論是商務理財還是個人金融的需求都相當旺盛，所以對銀行而言，在此購入店面自用拓點頗具效益。」

