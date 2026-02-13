ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中信銀3.5億接手「最富里」店面

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店歇業，近期揭露該店面以3.49億元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店歇業，近期揭露該店面以3.49億元交易，買方是中國信託銀行。專家表示，該店面位於新竹指標商辦「雲智匯」，成交價符合行情。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

寶成集團的寶勝國際（控股）公司旗下品牌、中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店於2020年盛大開幕，也是首間旗艦店，提供各式運動品牌商品，此外還有運動課程、五星級主廚餐點、商品量身體驗專業服務、互動科技實境體驗與專屬跑團訓練等，相當多元。

不過，該店在2024年歇業，數百坪空間釋出，直到2025年5月中國信託便在此開設分行。而近期實價揭露，該店面1+2樓439坪以3億4944萬元交易，平均單價約89萬元，經查買方即為中國信託商業銀行，由租轉買。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該位於埔頂二路，位於關埔重劃區內的商辦大樓『雲智匯』，該大樓相當具有指標性，包括艾司摩爾等重量級企業進駐，1樓店面適合走中高端服務，因此過去YYsports選擇在此設點。」

不過，黃舒衛表示：「台灣健身產業走向兩極化，一條路是收低價月份甚至計次收費來擴張市場，換取資本市場青睞，繼續膨脹規模，另一條路則是走向精品健身房、工作室、自由教練，但卡在中間如果後臺不足就會面臨考驗。」

▲▼新竹關埔重劃區,新竹房市,新竹關新路,新竹公園,新竹關埔公園,新竹大樓,新竹電梯大樓。（圖／記者張菱育攝）

▲關埔的樓店高價行情有百萬之譜。（圖／ET資料照）

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫表示：「由於關埔的樓店高價行情有百萬之譜，該筆交易換算單價不到9字頭，取得價碼相當合理，且該筆交易實際上涵蓋了81~87號的4個店面，面寬寬廣，能見度優異。」

此外，甘坤鑫表示：「該店面坐落關埔重劃區的心臟地帶，周邊環繞迪卡儂、好市多等商業設施及大型社區，關埔的關新里，又長年在全台最有錢里榜上有名，不論是商務理財還是個人金融的需求都相當旺盛，所以對銀行而言，在此購入店面自用拓點頗具效益。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：中國運動用品通路王YYsports竹科概念店雲智匯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫北「女性占大宗」

台北市人口流失中，2025淨遷出4.45萬人，反觀新北、桃園市則是淨遷入1.2萬人與9萬人。而北市遷出的人口中「女多於男」，信義房屋專家表示，這與過去工作機會結構，以及近年女性購屋有關。

1小時前

房價所得比降了！　專家潑冷水：貸款負擔率仍低

根據最新統計，全國房價所得比9.89倍，季減0.35、年減0.76，呈現季、年雙減，即便房價所得比未再繼續走揚，但房價漲幅遠超過所得成長，使民眾以收入購屋的難度愈來愈高、壓力也愈來愈大。

2小時前

避囤房稅2.0衝擊　夫妻「送房」達1.58萬棟新高

夫妻間送禮以前流行送鑽戒、送名車已不稀奇，現在更流行「送房子」！根據統計，近10年全台建物所有權「夫妻贈與」量逐年攀升，2022年逼近1.4萬棟，2023年首度突破1.5萬棟後持續走揚，2025年更衝上1萬5854棟，創歷史新高，其中，北市夫妻贈與年增5.7%冠六都。

3小時前

台積電楠梓P6廠落定　高大特區量腰斬「單價硬衝39萬」

台積電在高雄規劃5座廠區，全數投入2奈米生產，近期再傳將設P6，成全台最大2奈米晶片基地。核定園區配置圖顯示，P6位於楠梓園區，預計再帶動周邊高大特區成購屋熱區。實登統計，成交量雖腰斬再腰斬，單價仍續漲。

4小時前

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始　佈局「商辦包租公」穩賺現金流

你是不是也跟「金部長」一樣，剛收到年終獎金入帳的簡訊，嘴角才上揚，下一秒就被主管的唾液洗臉？最近網路瘋傳一支超寫實廣告《金部長的逆襲》，把上班族「錢不夠花、臉不夠丟、位置不夠穩」的哀愁演得淋漓盡致，面對年終獎金，影片點出了一個讓無數社畜跪著看完的財富密碼。

4小時前

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中信銀3.5億接手「最富里」店面

中國運動用品通路王「YYsports」竹科概念店歇業，近期揭露該店面以3.49億元交易，買方是中國信託銀行。專家表示，該店面位於新竹指標商辦「雲智匯」，成交價符合行情。

4小時前

封關前豪客出手！　14期「百坪樓中樓」創區域單、總天價

台中14期重劃區，自2021年第一案以4字頭問世，搭上房市多頭列車，推升房價來到6字頭，但2025年房市轉涼，14期預售屋銷售量劇減，但在2026年正式封關前，已上樑的「大陸豐莚」傳出成功交易一筆「百坪樓中樓」創區域單、總天價，求證業者，已獲證實。

5小時前

81%新案銷售率不到1成　專家證：3都預售行情「虛胖」

一份「2025年六都預售房價續漲，新北、台中、台南漲幅年增逾1成」的統計數據引發熱議，並讓許多人質疑，明明房市慘淡，房價怎麼可能續漲？專家表示，全縣市統計的均價容易出現「失真」、「虛胖」現象，背後有2大主因，分別為特殊的指標案拉抬、高價及低價區成交比例改變。而實際上當前房市量能大減、價格盤整格局明確。

6小時前

仲介當連帶保證人翻車！　7億土地破局牽連自家遭法拍

仲介工作日常就是賣房子、土地，竟賣到自己名下房產被法拍。聯上實業在2020年購入中都土地，面積約1200坪，總價7億8150萬元，由仲介擔任連帶保證人，沒想到時間到了賣家交不出地，連帶保證人也翻車，名下位於楠梓的老屋遭法拍，底價1080萬元。

7小時前

都更沒地方住？中繼宅「大房型」不夠　蔣萬安令2個月內重改配置

北市推動都市更新，為協助原住戶就近安置，現行規劃將社會住宅5％作為中繼宅使用。不過信義區里長反映，現有保留房型與實際需求落差大，最需要的三房型數量不足。市長蔣萬安已裁示都發局重新檢討未來中繼宅房型配置。

19小時前

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

竹北人出手南屯豪宅頂樓　前屋主..

台積電工程師「年薪200萬」只..

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風..

提前6年還完房貸　過來人曝「這..

帶買家看豪宅！房仲驚覺「屋主私..

東區知名巧克力專賣店換房東　投..

台積電楠梓P6廠落定　高大特區..

房價負擔越輕、生育率越低？　2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫..

房價所得比降了！　專家潑冷水：..

避囤房稅2.0衝擊　夫妻「送房..

台積電楠梓P6廠落定　高大特區..

只靠薪水不夠穩：2026從年終..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

封關前豪客出手！　14期「百坪..

81%新案銷售率不到1成　專家..

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

都更中繼宅大房型不夠　蔣萬安令..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366