最衰買家！男砸逾4千萬合法買法拍屋卻被告　遭刑事調查

▲男子透過合法拍賣程序購得7處房產，卻淪為刑事調查的對象。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸深圳一名金先生花費超過千萬人民幣（逾新台幣4500萬元），透過法院拍賣程序合法購得7處房產，原本以為手續辦妥即可，不料卻被前業主反咬一口。對方以盜竊與損壞財物為由報警，導致身為合法產權人的金先生莫名被刑事調查，生活秩序徹底大亂。

重金競購法拍屋 手續齊全



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讀特新聞、香港01報導，金先生是在2025年10月參加深圳中級人民法院的司法拍賣，標下信某廣場7套房產，這些房子的原業主為美某方有限公司，因積欠銀行債務不還，被深圳中院依法強制執行，這才進入司法拍賣程序。

同年11月，金先生繳清稅款並取得房產證，依法成為這7套房子的合法產權人。

按程序走卻遭刑事調查 生活大亂

同年12月，金先生在法官安排下，由相關人員陪同查看屋子，當時就發現部分房間還鎖著且留有雜物，當場退出房間並向法院、社區警務室報備。隨後深圳中院執行局在12月15日完成清場並交付，現場張貼公告要求原物主限期認領遺留物。

沒想到原本銷聲匿跡的原業主美某方公司卻突然冒出來，向派出所報案控告金先生犯罪。儘管相關人員證實金先生來收房時全程有人員陪同，過程僅約十分鐘，且事後立即報備，並不存在盜竊行為，但警方仍在2026年1月啟動刑事調查，並多次傳喚金先生製作筆錄。

金先生無奈稱，他透過合法途徑取得房產，全程依照法院程序進行，當初的遺留物品也是由法院查封處理，不理解為何還是成為調查對象。由於他頻繁配合調查，正常的工作與生活早已受到嚴重干擾，合法買房卻面臨這狀況，讓他始料未及。