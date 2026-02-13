ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電楠梓P6廠落定　高大特區量腰斬「單價硬衝39萬」

▲▼ AI 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電在高雄規劃5座廠區，近期再傳將設P6先進製程廠，帶動周邊高大特區成購屋熱區。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄規劃5座廠區，全數投入2奈米生產，近期再傳將設P6，成全台最大2奈米晶片基地。核定園區配置圖顯示，P6位於楠梓園區，預計再帶動周邊高大特區成購屋熱區。實登統計，成交量雖腰斬再腰斬，單價仍續漲。

護國神山台積電股價衝高，封關日終場收在1915元，創下封關歷史新高價，市值再攀巔峰，股價站上新里程碑，日前高雄市長陳其邁在高科實中揭牌儀式致詞時直言，台積電將有6座廠設在高雄楠梓，廠區布局再度成為焦點。

根據粉專《承熙的營造股世界》揭露，已核定的「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，在園區整體配置示意圖內，清楚呈現P1~P6廠配置，也就是說P6廠也在楠梓園區，而非曾傳聞的白埔產業園區。高雄廠區將成為全台最大2奈米晶片基地。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台積電楠梓園區整體配置示意圖，白色方塊為P1~P6廠。（圖／翻攝自南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)籌設計畫）

楠梓園區屬南部科學園區擴建範圍，基地位於楠梓產業園區， P4、P5廠在去年3月通過環評，正緊鑼密鼓趕工中，周邊楠梓房市早已提前反應，房價已有一波漲勢。

《高雄實價網》統計，楠梓高大特區2024年成屋、預售合計放量售出2248戶，2025年僅剩約418戶，量能明顯收斂。儘管成交量腰斬再腰斬，價格卻未鬆動，預售均價已站上每坪39萬元，新成屋多在均價34萬元盤旋。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，「這波確實是量縮格局，主因來自信用管制與資金面緊縮，但無論建商或屋主，對區域發展仍有強烈信心。」

大高雄不動產建築開發商業同業公會秘書長傅昭睿說：「台積電股價續創高檔區間，資金動能與基本面仍是市場觀察焦點，而台積電量產後是否帶動區域房價上攻，還得看產業布局實際落地速度。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高大特區近2年成交價量。資料來源：《高雄實價網》（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台積電楠梓P6廠落定　高大特區量腰斬「單價硬衝39萬」

