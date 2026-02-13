避囤房稅2.0衝擊　夫妻「送房」達1.58萬棟新高

▲近10年全台建物所有權「夫妻贈與」量逐年攀升，2025年衝上1萬5854棟創歷史新高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

夫妻間送禮以前流行送鑽戒、送名車已不稀奇，現在更流行「送房子」！根據統計，近10年全台建物所有權「夫妻贈與」量逐年攀升，2022年逼近1.4萬棟，2023年首度突破1.5萬棟後持續走揚，2025年更衝上1萬5854棟，創歷史新高，其中，北市夫妻贈與年增5.7%冠六都。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

據台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料，近10年全台建物所有權「夫妻贈與」量逐年攀升，2025年達1萬5854棟，創下歷史新高紀錄。觀察六都變化，台北市年增5.7%居六都之冠，棟數高達2620棟；台南市年增4.3%居次，棟數來到1060棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，夫妻贈與房產，更大的動機來自節稅規劃，「囤房稅2.0的房屋稅差別稅率新制已首度開徵，改採『全國歸戶、全數累進』課徵，非自住住家房屋最高稅率從3.6%提高至4.8%，稅負明顯加重。」

▲近10年不動產夫妻贈與量。資料來源：內政部統計處、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

多縣市持有多戶住宅的包租族與多屋家庭受影響最深，張旭嵐指出，若房產集中在單一人名下，容易被課到較高級距，不少人提前透過「夫妻贈與」分散持有，讓配偶各自歸戶，以降低整體稅負，也帶動2023年起夫妻贈與棟數站上1.5萬棟水準。

第一建經研究中心副理張菱育分析：「夫妻互贈房地除免課贈與稅外，還可申請暫不課徵土地增值稅。若原持有人已使用過『一生一次』10%自用住宅土增稅優惠，未來出售時，配偶仍可再適用其個人的優惠資格，節稅效果相對明顯。」

張菱育說：「夫妻贈與辦理移轉仍須繳納房屋契價6%的契稅，若持有期已久、增值幅度高，土增稅與房地合一稅的負擔，反而可能更加沉重。」

宏國地政地政士楊翊晟提醒，即使完成贈與，原本的貸款債務是否移轉、誰負擔每月房貸，也應事先講清楚並留下書面約定，避免日後爭議，建議夫妻贈與前，可將貸款、與未來處分規劃一次釐清，且將短期稅負與長期成本一併評估，再決定是否透過夫妻贈與調整持有結構，若房屋有出租，租金收入歸屬與所得申報方式，也要同步調整。

▲近2年六都建物所有權夫妻贈與登記量。資料來源：內政部統計處、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

