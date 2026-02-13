房價所得比降了！　專家潑冷水：貸款負擔率仍低

▲房價所得比呈現季、年雙減，但房價仍高，以台中市為例平均得不吃不喝將近12年才買得起一間房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據最新統計，全國房價所得比9.89倍，季減0.35％、年減0.76％，呈現季、年雙減，即便房價所得比未再繼續走揚，但房價漲幅遠超過所得成長，使民眾以收入購屋的難度愈來愈高、壓力也愈來愈大。以台中市為例，平均得不吃不喝將近12年才買得起1間房。

全國房價所得比呈現季、年雙減，但實際觀察六都，即便房價所得比未再繼續走揚，但房價漲幅遠超過所得成長，使民眾以收入購屋的難度愈來愈高，以台中市為例，房價所得比11.9倍，季減0.37％、年減0.79％，但仍得平均不吃不喝將近12年才買得起一間房。

對此，正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠則表示：「除看房價所得比，也得同步對照貸款負擔率，以台中市來說，貸款負擔率為51.9%，雖同樣年季雙減，但依然處於『負擔能力過低』等級，顯示民眾對高房價的承擔力仍不足。」





▲房價漲幅遠超所得成長，六都房價所得比均遠高於合理範圍。資料來源：不動產聯盟總會不動產資訊動態季報（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

陳孟筠解釋：「當下市場現況是，為壓低每月還款金額，有愈來愈多民眾選擇延長房貸年限，以拉長償還貸款週期，也反映出整體購屋環境愈趨艱困。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「房價所得比出現年、季雙減，更多是交易量縮與價格漲勢趨緩所帶來的技術性修正，並不代表購屋負擔真正改善。從長期結構來看，過去數年房價累積漲幅遠高於薪資成長，即使指標短暫回落，基期仍處在高檔水準。」

▲從長期結構來看，過去數年房價累積漲幅遠高於薪資成長，即使指標短暫回落，基期仍處在高檔水準。（圖／資料照）

