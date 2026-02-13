北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫北「女性占大宗」

▲台北市人口流失中，2025淨遷出4.45萬人。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／綜合報導

台北市人口流失中，2025淨遷出4.45萬人，反觀新北、桃園市則是淨遷入1.2萬人與9萬人。而北市遷出的人口中「女多於男」，信義房屋專家表示，這與過去工作機會結構，以及近年女性購屋有關。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

據內政部統計人口遷移狀況，去年全國人口淨遷出8632人。以六都狀況來看，北市去年淨遷出4.45萬人最多，反觀大台北生活圈則新北與桃園市則是淨遷入1.2萬人與9萬人，台中市則去年也淨遷入1.58萬人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從過去的電信資料就可發現，工作在台北、居住在新北的型態普及，台北市的淨遷出數量較多，一方面可能與大台北生活圈成形，通勤效率增加、通勤成本下降與房價有關係。」

曾敬德表示：「除新北與桃園房價比北市便宜外，還能買到住宅條件較好的大樓，加上房屋稅2.0的調整必須要設籍才能使用自用的優惠匯率，都會導致人口統計時的明顯波動。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「實務上觀察，台北市遷到新北市的人口頗多，其中一大部分是台北市的年輕人成家、買房，一來來兼顧與爸媽家的距離，二來又考慮到房價以及偏好屋齡新穎的社區大樓。」

▲2025全國淨遷入統計。（AI協作圖／資料提供：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

本次統計也發現，女性遷移變動似乎比男性更大，台北市女性淨遷出多於男性。

曾敬德表示：「從過去工作就業機會來看，中南部科技業、傳統產業等工作需求男多於女，而北部有較多的服務業，尤其台北市，女多於男。」

曾敬德說：「如今台北市遷出數據顯示，女多於男，一部分原因就是過去人口男多於女，並與女性向外購屋的有關，反映出來新北市與桃園市則吸納相對較多的女性遷入。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

信義房屋更多相關新聞