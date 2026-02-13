日勝生88億拿「離台積最近」都更案　蓋安家宅專租科技人

▲離台積電最近的捷運R17站A5公辦都更招商，13日公告評選結果，由「日勝生活科技」獲選最優申請人。（圖／el 高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠開始投產，離台積電最近的捷運R17站A5公辦都更招商，13日公告評選結果，由「日勝生活科技」獲選最優申請人，完工後將提供A級商辦及員工住宅，供半導體、AI產業進駐使用，總投資額88.5億元。信義房屋專家表示，量產後租屋市場先反映熱度。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，本案基地面積約4200坪，屬第二種商業區，法定容積率300％、建蔽率50％，開發規劃以3棟建築為主體，其中包含地上18層企業安家住宅，提供7~32坪多元戶型，出租台積電及相關供應商員工居住使用，並設置健身房、閱覽室及共享生活設施，支援科技人才在地就業與生活需求。

以及地上21層的產業辦公棟及3層樓商業設施，引進餐飲與零售機能，營造完整生活服務場域，強化企業總部與研發營運機能，實施者投資約88.5億元，並申請都市更新容積獎勵50%，預計最快2030年底完工，安家宅租金將依未來城市發展未來估價，尚未定案。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信表示，預計開發總樓地板面積約3.4萬坪，「有別於傳統都更案，高市府將優先分回企業安家住宅空間，提供台積電及相關供應鏈員工租用，直接解決科技人才移居高雄的居住需求。」

▲台積電高雄廠開始投產後，工程師與供應鏈人力進駐左楠，租屋市場最先反映熱度。（圖／記者張雅雲攝）

侯文信指出，建築量體透過空橋直接連通捷運R17世運站，落實大眾運輸導向發展（TOD）模式，實現「到站即到家、到站即到辦公室」的高效生活圈。

信義房屋楠梓後昌店專員黃則翔表示，該都更案是離台積電最近的企業安家宅，台積電高雄廠開始投產後，工程師與供應鏈人力進駐左楠，租屋市場最先反映熱度，目前北高租金行情約落在2房1.6萬~1.9萬元、3房1.9萬~2.4萬元、4房2.4萬~2.8萬元。

黃則翔說：「周邊新案單價約35~40萬元，屋齡5年內約29~34萬元，部分20年以上則約21~25萬元。隨著軌道建設完善，捷運周邊住宅展現強勁潛力。」



