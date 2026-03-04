熊本「晶」浪潮 vs 東京都心老公寓　2026日本房市淘金地圖解析

▲台灣人赴日置產熱度持續延燒。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／採訪報導

台灣人赴日置產熱度持續延燒，從「日圓相對低點」到「台北買房不如東京當房東」的討論，買方情緒看似沸騰。針對近期最夯議題：跟台積電布局九州熊本？或瞄準東京都心高齡公寓的重建與更新機會？東京不動產投資顧問有限公司創辦人廖惠萍分析，兩者策略邏輯完全不同，一個偏產業趨勢與區域成長，一個偏法規改革與都市更新，不能用同一把尺衡量。

▲東京不動產女王 廖惠萍。（圖／廖惠萍提供）

日本版竹科：熊本房市掀半導體淘「晶」熱



隨著全球晶圓代工龍頭台積電宣布，日本熊本二廠（JASM）將升級為3奈米先進製程，市場關注半導體聚落成形後對房市的外溢效應。廖惠萍觀察，若以產業帶動房市的路徑來看，熊本有機會循「台灣竹科模式」發展：

● 人口紅利：高科技產業進駐帶來大量高收入人口。

● 需求連鎖反應：推升周邊居住、商務與餐飲需求，帶動房價與租金雙漲。

● 投資吸引力：對於追求資產增值空間的投資人來說，具備極強吸引力。

但她提醒，成長型市場的代價是波動。不能看到「有台積電」就盲目追價，必須回歸通勤動線、生活機能成熟度與租客結構，才能確保長期持有的資產彈性。

▲台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

政策紅利：老舊公寓重建門檻下修75%

另一條主線，是預計2026年4月上路的「老舊公寓更新重建相關制度修正」。包含拆除重建的同意門檻可望下修至四分之三（75%）、增加更彈性的重整途徑等，讓都心老公寓的「重生紅利」被放大。

● 核心稀缺性：東京精華區土地稀缺，具容積率剩餘空間的老屋相對更具價值。

● 增值想像：位於轉角或大馬路旁的物件，若進入重建軌道，增值空間更大。

然而，廖惠萍強調，制度放寬並不等於獲利保證。在台灣，不少投資人會買老屋等待建商或政府洽談都更，但日本市場牽涉在地法規、管理組合運作與權利整合等複雜細節，若非在地人或對區域開發不夠熟悉，投資門檻與風險會明顯提高，並非人人都適合押注重建題材。

▲東京都心租金動能強、出租速度快。（示意圖／VCG）

實戰攻略：高增長潛力 vs 穩定現金流

在產品策略上，廖惠萍的建議很明確：想吃題材紅利、追求高增長潛力、願意承擔波動，熊本台積電宅可以研究，但一定要把「生活圈是否成熟、租客從哪來、是否可被替代」做好選址功課。

想要穩定現金流，就把重點放在東京23區、都心核心（例如港區、中央區等）的公寓。理由很簡單，都心租金動能較強、出租速度快、轉手流動性也通常較好；二線城市租金調整往往更難，一旦遇到景氣波動或供給增加，空置風險更明顯。

最後她總結，赴日置產一定要「在地化」思考：了解日本法規限制、物件管理成本、修繕制度與出租市場特性，不能把台灣買房經驗直接套用。無論是押熊本的產業紅利，或是選東京都心老公寓追求穩定且即時的收益，考驗的都是選案能力與長期管理。