海線新三角成形　3字頭「鹿鹿對決」房市買氣升溫

▲鹿港、沙鹿與伸港逐漸形成「海線新三角」格局，成為中部房市關注焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

海線房市近期話題升溫，鹿港、沙鹿與伸港逐漸形成「海線新三角」格局，成為中部房市關注焦點。鹿港受彰化漁港議題帶動，未來觀光與商業發展備受期待；沙鹿承接台中外溢需求，房價穩步走揚；伸港則以工業產業聚落為支撐，展現穩定剛性買盤。

以彰化伸港來說，2025年「格睿森玥」預售屋以33筆成交量位居彰化縣第3名，目前預售已達5成，鎖定首購與小家庭族群，主打中小坪數2~3房產品，每坪均價約28.42萬元。

▲台中外溢買氣已逐步延伸至彰化海線，業者認為這股勢力不容小覷。（圖／記者陳筱惠攝）

格睿建設行銷部經理陳世杰分析：「台中外溢買氣已逐步延伸至彰化海線，這股勢力不容小覷，現在新案除強調生活品質與整體安全規劃，消費者對建案的工法也逐漸檢視。」

另外，鹿港方面，除彰濱工業區就業人口支撐外，彰化漁港議題持續發酵，加上鹿港本身具文化古城與觀光優勢，形成產業與觀光雙軸帶動。該區過去以透天產品為主，在土地供給日益有限下，大樓產品接受度明顯提高，例如「青成康堤」均價達每坪37.94萬元，顯示在地客對區域發展的長期信心。

▲沙鹿則是台中外溢效應最顯著的區域，近1年平均成交單價約每坪40.9萬元，較2024年成長約8%，成交量居海線之冠。（圖／記者陳筱惠攝）

轉回沙鹿，則是台中外溢效應最顯著的區域，近1年平均成交單價約每坪40.9萬元，較2024年成長約8%，成交量居海線之冠。受惠於鄰近中科園區與台灣大道主幹線，醫療、商圈與學區機能成熟，加上大型量販選址等利多議題，購屋需求穩定增溫。

「麗景風和」資深專案經理郭玉珍指出：「沙鹿已經打破過去市區民眾不買海線的隔閡，對自住族而言沙鹿具備便利與完整機能，對投資族來說則具備長線成長潛力。」

住商不動產和美彰美加盟店店東柯明樺分析：「伸港以安全建築議題吸引剛性買盤，鹿港憑藉漁港題材創造想像空間，沙鹿則承接台中外溢需求推升價格表現，『海線新三角』逐步成形。海線房市展現多元面貌與成長潛能，有望成為中部房市下一波關鍵板塊。」

