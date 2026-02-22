林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶





▲朱崙街中興高中改建案「達欣文和苑」受矚目，目前實登已超過50戶、占總戶數3成。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

朱崙街中興高中改建案「達欣文和苑」受矚目，目前實登已超過50戶、占總戶數3成，最高成交單價突破185萬元，也成為2025年中山區最高價交易，目前每坪均價則約為166萬。建商表示，近年房地產市場充斥著「低總價、小坪數當道」的氛圍，但該案反而是3房賣得比2房更好。

中興高中在2019年停辦，知名校友包括林心如、張震嶽等人。達欣（2535）在2023年購入該校老舊建物及土地，共計約26.23億元，土地為住三用地，面積648坪。

達欣取得土地後，走都更程序，在去年11月左右推出「達欣文和苑」，該案將興建地上20層住宅大樓，規劃2~3房，坪數設定在約25~35坪。

觀察實價登錄，該案在10月28日至12月30日，短短約2個月時間，就賣出50戶。成交總價落在4135~6985萬元，目前平均單價落在166萬元，最高的頂樓戶單價185萬元，也是2025年中山區最高單價。

▲朱崙街中興高中在2019年停辦，現變身為預售案「達欣文和苑」。（圖／翻攝自中興高中官網）

達欣副總陳士修表示，「達欣文和苑」地段位置佳，鄰近捷運南京復興站，且為台北市中心難得的零地主案，此外產品定位正確也是個案順銷的一大關鍵。

陳士修說：「近年房地產市場充斥著『低總價、小坪數當道』的氛圍，但以『文和苑』來說，反而是30多坪的3房，賣得比20多坪的2房還要更好。」

事實上，台北市新建案中，3~4房銷售狀況勝過2房的狀況，並不罕見，舉例來說像是大同區「毅聯首馥」4房比2房還夯，另外大安區「敦南詠楽」2房規劃34~42坪，建商坦言：「在台北市中心，大2房會賣得比20幾坪還要好。」

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「台北市本就是房價基期高的區域，會在台北市蛋黃區買房的人，也大多具有相對足夠的預算，因此產品是否符合自住需求也成為購屋族，此外在一個建案中，坪數較大的戶別會被放到邊間，採光等條件也會更好。」

