租金報酬率高！　高齡86年市場內店舖2000萬賣出

▲2025年台中屋齡超過80年的老屋交易，由豐原區第一公有市場內的府前街店舖，屋齡86年拿下「老屋王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年台中市屋齡超過80年的老屋交易，由豐原區第一公有市場內的府前街店舖，屋齡86年拿下之最，自然人以總價2000萬元買下。另外，西區自由路、台中地院對面，高齡82年的透天厝，也被自然人以2420萬元購入，目前為民間公證人事務所使用中。

公嬤級建物交易在近年不算少見，雖然交易量稀少，但可見市中心土地稀缺性提高，買方看重的是「地段價值」而非建物本身。

台灣房屋台中豐原特許加盟店店東許誌偉表示：「府前街屋齡86年的店舖，因坐落公有市場內，除店舖本身可出租外，前方也可規劃攤位租給攤商，以該市場來說，攤商擺攤每天租金至少千元起跳。」

許誌偉說：「光是店舖前方攤位，每月就可收租超過3萬元，加上近15坪的店舖本身也有約2萬元的租金行情，因此以2000萬元的成本計算，每年租金投報率可超過3%，算是不錯的低總價投資標的。」

▲店舖前方攤位，加上10幾坪的店舖本身也有約2萬元的租金行情，每年租金投報率可超過3%。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，西區總價2420萬元的80年老屋，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「這棟屋就在法院對面，加上現況為民間公證人事務所，頗有可能是買家購入自用經營。由於緊鄰法院的優勢，對於相關從業人員辦理業務有相當大的地利優勢，也因此即使屋齡稍高，對買家仍有一定程度的吸引力。」

▲台中市西區總價2420萬元的80年老屋，就在法院對面，加上現況為民間公證人事務所，頗有可能是買家購入自用經營。（圖／記者陳筱惠攝）

