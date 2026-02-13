【廣編】春節賞屋抽福禮！發寶貼圖免費下載　再抽台南安平雅樂軒住宿券

▲興富發集團發寶貼圖免費下載。

【廣編特輯】

圖、文／興富發提供

農曆春節將至，馬年想要和大家來點不一樣的新年賀詞嗎？興富發集團推出發寶春節祝賀LINE貼圖，即日起至3月12日凡加入官方LINE帳號，即可免費下載使用，完成指定任務還有新春好禮台南雅樂軒住宿券、全家禮物卡500元、LINE POINTS點數等你抽→https://urli.ai/line/qrcode_hyu0471z?muid=bot-j11tf#

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年起興富發集團開始與文化內容策進院合作，積極將文化內容發展納入企業永續發展策略，本次「發寶」的蛻變便是由文策院媒合促成。興富發集團和業界知名原創角色IP公司「滷沙沙動畫」跨界合作，當企業談起文化，不再只是贊助或冠名，而是把文化放進品牌核心，讓「發寶」IP逐步成為品牌傳遞情感與價值的媒介，成為一個真正能對外發聲、對內凝聚的企業文化代表，藉以傳遞親和又可靠的企業形象。

興富發集團領先業界，每年推出春節期間限定免費下載的LINE貼圖，除了延續新年吉祥話和祝福元素之外，亦加入了日常實用對話主題，促使貼圖使用次數累積突破千萬次，官方LINE好友數持續成長，突顯出節慶IP的高度傳播力，更是文化內容被接受與被使用的證明。

2月10日貼圖一出，就有眼尖的粉絲發現，今年的發寶LINE貼圖擁有嶄新面貌，紛紛直呼「好Ｑ萌」。下載貼圖過新年傳心意的同時，別忘了動動手指挑選最滿意的照片上傳至興富發官方LINE帳號，可以生成春節限定的專屬肖像新年賀卡，向親友獻上最真摯的祝福。過年寒暄不辭窮，分享給親朋好友馬上興、富、發！

春節假期何處去？迎新春逗熱鬧，家人團聚的重要時刻，興富發集團陪您一起過年，從北到南，全台各地的接待中心不打烊！長達9天的假期，正是帶全家出門踏青的好時機，把握超優惠的付款方案，聰明運用年終獎金，開心賞屋全家搬入新厝享幸福生活，或是買屋當包租公，穩賺現金流每個月都能「領紅包」。

敬請詳閱全台各接待中心春節營業時間

https://bit.ly/4atHt8u

