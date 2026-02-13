5年社區「垃圾冷藏區」荒廢了！大票狂勸退　專家曝背後隱患

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族看上一間屋齡約5年的社區大樓，格局與車位都很滿意，卻在地下室丟垃圾處被臭味勸退，甚至看到原本應有的「垃圾冷藏設備」直接荒廢、改成堆垃圾的角落，瞬間沒了購買意願。對此，信義房屋專家提醒，遇到類似情況別硬買，曝光背後隱患。

有網友在PTT的home-sale板以「社區大樓有垃圾冷藏卻廢除」為題發文，提到自己走進B1垃圾區就覺得味道不好聞，仔細一看才發現冷藏設備疑似停用已久，現場變成雜亂堆放區；他原本覺得物件各方面都不錯，卻卡在最基本的生活機能，「因為這個原因搞得沒有想買的意願」。

貼文一出，許多人也搖頭，「住戶不繳錢，很可怕」、「不想漲管理費，又入不敷出，就先從冷藏垃圾開始砍啊」、「1.戶數太少，管理費不足。2.住戶素質不佳，砍物業服務。也是有遇過小戶數堅持24小時保全的社區，月繳管理費5000+。」

專家提醒：反映社區財務與治理問題

留言多數直指「錢」與「共識」是關鍵，猜測認為是住戶不想漲管理費、入不敷出就先砍公設，也有人提醒冷藏設備耗電、維修費高，委員會若想省支出就可能直接停掉；也有網友從社區長期維護角度提醒，連垃圾冷藏都捨不得開，未來電梯、大型設備更新恐怕更難推動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，這類「看得見的公設被停用」往往反映社區財務與治理問題，買方看屋時可要求檢視管委會會議紀錄、近年收支與公共基金餘額，確認管理費是否長期不足、是否有延後維護或縮減物業服務的狀況；同時也可實地觀察公告欄、設備保養紀錄與清潔動線，避免買到「新屋齡但管理已鬆掉」的社區。