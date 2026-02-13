永慶直營店尾牙開640桌　孫慶餘：2026預計展店200家

▲永慶房產集團直營店體系今（13日）舉辦尾牙，董事長孫慶餘上台致詞。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永慶房產集團直營店體系今（13日）舉辦尾牙，席開640桌，最大獎抽Toyota汽車。董事長孫慶餘致詞時表示：「前年919央行第七波打房，讓房價、成交量下滑，但經過1年多的調整，今年集團展店規劃『恢復正常』，每年200家。」

今年永慶房產集團全台舉辦8場尾牙，共席開3200桌，最終場今（13日）於南港展覽館盛大展開，為永慶直營店「永慶房屋」尾牙，席開640桌，許多員工們都帶著家眷同樂。

今日永慶房屋尾牙邀請玖壹壹、彭佳慧、郭靜、李聖傑等多組藝人團隊接力登台嗨唱，最大獎抽Toyota Yaris Cross汽車1台，另外還有千項獎品。

永慶董事長孫慶餘上台致詞時表示：「從前年919央行第七波打房，讓房地產上升的勢頭被壓抑，去年房價修正、成交量下滑，移轉棟數從35萬棟掉到26萬棟，所有業者們都經歷挑戰。」

孫慶餘說：「過去永慶平均每年展店200家，而去年受到房市大環境影響，展店130家。」但他表示，經過這1年的腳步調整，過完年後對直營、加盟體系發展頗具信心，「展店規模可以恢復到以往正常的進度。」

目前，永慶全台門店數量突破1950店，直營品牌更是在2026年一開始，便已在土城新展1店、同時宣布於新莊再展1店。

永慶表示，隨著生成式AI在全球蓬勃發展，2025年推出「永慶AI特助」，消費者只需提問，即可獲得 AI推薦物件與關鍵房屋資訊，邁入「不用找，只要問」的AI房仲時代。

