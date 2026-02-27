陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關注十大建商榜守住血汗錢

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼都廳大院。（圖／記者項瀚攝）

▲十大建商、十大代銷出列，就算不見得是品質保證，但資產雄厚倒可免於蓋不下去的風險。（示意圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

又到了結算前一年度建商推案、代銷接案量體，進而公布十大建商、十大代銷榜單的時候，由於買氣不佳，建商營收堪慮更得留意爛尾樓危機，民眾選擇建商確實可參考這類數據，就算不見得是品質保證，但資產雄厚倒可免於蓋不下去的風險。

從去年的房市不振觀察榜單，更可看出強者恆強、贏家通吃的情況，住展雜誌彙整出的北台灣建商公開住宅產品前十強分別為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰。代銷方面則為海悅、新聯陽、甲山林、創意家、新高創、璞園、信義、新理想、甲桂林、傳真。

總計案量上的年減幅，十大建商的表現減少了26.1%，代銷只少了11%，對比全年度的3成減幅，儼然可見這些強大的業者真的沒有輸，又就算不及2024年的熱況，卻仍優於更早的2023年，盡顯實力。

▲▼ 寶佳總部 。（圖／記者項瀚攝）

▲從去年的房市不振觀察十大建商、代銷榜單，更可看出強者恆強、贏家通吃的情況。（圖／記者項瀚攝）

當然大環境惡劣為不爭事實，指標建商也有因應策略，包括元利、馥華、湯泉都只推出一大案，而璞園雖有兩案，但台北市松山區的西華飯店改建案達180億元的案體為主力，其減少推案數，以推大案為訴求，創造話題吸引買盤，避險又能集中火力，最終績效上亦可看出在價或量上各有斬獲。

而中小區域型代銷業者在面對冷氣團下，接案層面更謹慎，具備銷售戰力的大代銷擔下重任，勇於進場品牌建商亦挑選操盤成績輝煌知名代銷強強聯手，像是創意家、新高創、璞園、傳真的案量還比前年為佳，銷售個案不乏逆勢恆溫銷況，不負所託。

2026年房市走向尚不明朗，建商仍盡本分推案，加上也有因品牌、地段深具信心而無所畏懼，亦當然有延推不得不推的情況，已傳不少榜單上熟面孔建商大動作布局指標案，主要承接代銷亦以老面孔為主，難以撼動前段班的地位。

惟也可留意部分建商如遠雄之於台北市北投區，皇翔與長耀之於新北市永和區、林口區，宏普之於桃園市中壢區，與昌益之於新竹縣竹東鎮預期皆有望見大案身影；又如深耕區域的代銷業者聯鑫得手新北市林口區的百億元案，均或許有機會在建商與代銷的馬年榮譽榜上以黑馬之姿馬上進榜。

►陳炳辰小檔案
現職：《住展》雜誌發言人
經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理
學歷：台北大學社會學研究所

