預售屋合約先收「2筆管理費用」　過來人點頭：錢沒有不見啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有買房族發文詢問，買預售屋簽約時，合約寫明要先預繳「每坪500元管理基金」再加上「預繳6個月管理費」，讓他滿頭問號，不知道正不正常。對此，信義房屋專家認為，遇到此類條款，可以先抓三件事，避免衍生額外糾紛。

原PO表示，合約條款載明「預繳每坪500元管理基金＋預繳6個月管理費」，但他不確定這是否為常態，不禁上網求助。貼文一出引發討論，有人認為是社區啟動公基金、未來大型修繕會用到，「預繳六個月正常」、「管委會成立也需要錢運作，這一直以來都這樣」、「正常、我們預繳一年，錢沒有不見啊，就是放在基金裡面。」

也有人直言「每坪500沒看過」，提醒先跟銷售確認是不是寫錯或計算方式不同，免得交屋前後又多一筆爭議，「預繳六個月正常，但每坪500沒那麼貴吧」、「預繳很正常，但要多繳一筆每坪500的公基金是殺小？」更有人提醒，可能是文字或單位誤植，「我猜是不是寫錯了？或許是每戶500或每坪50，跟銷售確認一下，有先講清楚都還好」。

過來人被收過 曝經驗談

還有網友分享自家社區作法，「每個社區不同～我當初預繳了2年」、「我也有繳，之後大概2-3年不用繳管理費」、「我們還預繳18萬，扣除必要開支，還是會退還回來的」、「應該是小型社區，所以第一次預收500/坪，用來增加社區公基金。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，遇到此類條款，可以先抓三件事，一是確認「每坪500」是一次性管理基金，還是被誤解成每月計收；第二，合約要寫清楚這筆錢交屋後是否全數移交管委會、用途範圍與動支規則。

第三，若未來轉售，已預繳的管理費與基金是否可在交屋結算或買賣契約中約定分攤。他提醒，若對金額有疑慮，務必在簽約前請建商以書面說明計算式與退還／轉移機制，避免「交屋才說要收」衍生糾紛。