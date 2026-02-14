ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售屋合約先收「2筆管理費用」　過來人點頭：錢沒有不見啊

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有買房族發文詢問，買預售屋簽約時，合約寫明要先預繳「每坪500元管理基金」再加上「預繳6個月管理費」，讓他滿頭問號，不知道正不正常。對此，信義房屋專家認為，遇到此類條款，可以先抓三件事，避免衍生額外糾紛。

原PO表示，合約條款載明「預繳每坪500元管理基金＋預繳6個月管理費」，但他不確定這是否為常態，不禁上網求助。貼文一出引發討論，有人認為是社區啟動公基金、未來大型修繕會用到，「預繳六個月正常」、「管委會成立也需要錢運作，這一直以來都這樣」、「正常、我們預繳一年，錢沒有不見啊，就是放在基金裡面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有人直言「每坪500沒看過」，提醒先跟銷售確認是不是寫錯或計算方式不同，免得交屋前後又多一筆爭議，「預繳六個月正常，但每坪500沒那麼貴吧」、「預繳很正常，但要多繳一筆每坪500的公基金是殺小？」更有人提醒，可能是文字或單位誤植，「我猜是不是寫錯了？或許是每戶500或每坪50，跟銷售確認一下，有先講清楚都還好」。

過來人被收過　曝經驗談

還有網友分享自家社區作法，「每個社區不同～我當初預繳了2年」、「我也有繳，之後大概2-3年不用繳管理費」、「我們還預繳18萬，扣除必要開支，還是會退還回來的」、「應該是小型社區，所以第一次預收500/坪，用來增加社區公基金。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，遇到此類條款，可以先抓三件事，一是確認「每坪500」是一次性管理基金，還是被誤解成每月計收；第二，合約要寫清楚這筆錢交屋後是否全數移交管委會、用途範圍與動支規則。

第三，若未來轉售，已預繳的管理費與基金是否可在交屋結算或買賣契約中約定分攤。他提醒，若對金額有疑慮，務必在簽約前請建商以書面說明計算式與退還／轉移機制，避免「交屋才說要收」衍生糾紛。

關鍵字：預售屋管理費管理基金買房糾紛簽約注意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

在許多人心中「擁有一棟房子」常成為成功人士的象徵，然而英國一名女子卻在網路上分享，身為三寶媽的她買了房子後，買房反而成為她生活中壓力與焦慮的來源。

46分鐘前

七期「寶字輩」豪宅客月花21萬續租　月租1年漲1萬

2025年台中豪宅租金王，七期豪宅以壓倒性優勢狂掃9席。其中，位於國家歌劇院第一排的「寶輝一品花園」租戶續租，以月租金21萬元，成功蟬聯年度租金王。信義房屋專家表示，對於金字塔頂端客層而言，「資金靈活度」遠比擁有一張權狀重要。

1小時前

愛犬咬爛地毯「意外發現50年代隱藏寶物」　女主人驚：最棒禮物

加拿大一名女子發現家中愛犬把地毯咬壞，原本對屋主來說應該是一場惡夢，然而失去地毯後，意外讓她發現藏在地毯下多年的「寶物」，反而成為最棒禮物。

1小時前

馬年招財秘辛！　風水專家：冰箱必備3食材、正財位擺1植物

馬年到來，民眾最關心新的一年財運，專家指出，2026年為「丙午年」，五行屬火，整體大環境呈現積極、快速變動的格局，象徵機會多，但同時也伴隨衝突與波動，想在新的一年財源滾滾，可以透過居家風水的簡單3招來招財。

3小時前

新大樓輸了！83年老透天2.7億賣出　登南二都最頂成屋交易

市中心「一地難求」，透天也鍍金。盤點2025年南二都最貴成屋交易，高雄由屋齡83年老透天拿下冠軍，成交價衝上2億7679萬元；台南則由虎尾寮透天豪墅「喆大成」稱王，成交1億3750.1萬元。信義房屋專家表示，透天有完整土地、具整合潛力，在供地稀缺下保值性佳。

4小時前

輝達進駐北士科＋TOD計畫奠定新士林「都美大河商爵」廠辦合一打造世界級企業座標

隨著全球AI浪潮推動，台北市的產業版圖正經歷一場前所未有的質變。這股關鍵動能目前正高度聚焦於「大士林科技廊道」，其核心便是剛起步卻蓄勢待發的「北投士林科技園區（以下簡稱北士科）」。作為台北市面積最大的行政區，士林正從過往的觀光名片轉型為經濟發展的關鍵軸心。

4小時前

新店女富豪0貸1.56億買「聯聚瑞和」　登2025台中最貴交易

盤點2025年台中市最高總價的住宅交易，成屋為1.56億元成交的七期豪宅「聯聚瑞和大廈」20樓戶摘冠，預售屋的住宅總價冠軍。經查，該戶由2位來自新店區的鄭姓女富豪購入。

5小時前

預售屋合約先收「2筆管理費用」　過來人點頭：錢沒有不見啊

近日有買房族發文詢問，買預售屋簽約時，合約寫明要先預繳「每坪500元管理基金」再加上「預繳6個月管理費」，讓他滿頭問號，不知道正不正常。對此，信義房屋專家認為，遇到此類條款，可以先抓三件事，避免衍生額外糾紛。

5小時前

「陶朱隱園」熬7年賣1戶　1低調社區13.7億登「總價王」　

台北市實登以來單價、總價最高的5大豪宅，單價冠軍為「陶朱隱園」，每坪達364萬元；總價冠軍是「文華苑」，買方一口氣拿出13.7億元。而排行第五名的豪宅價格也頗為驚人，「西華富邦」每坪290萬元、「皇翔御琚」總價8.68億元。

6小時前

永慶直營店尾牙開640桌　孫慶餘：2026預計展店200家

永慶房產集團直營店體系今（13日）舉辦尾牙，席開640桌，最大獎抽Toyota汽車。董事長孫慶餘致詞時表示：「前年919央行第七波打房，讓房價、成交量下滑，但經過1年多的調整，今年集團展店規劃『恢復正常』，每年200家。」

20小時前

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

房貸越拉越長？房產達人曝「有錢..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

5年社區「垃圾冷藏區」荒廢了！..

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

台積電楠梓P6廠落定　高大特區..

台積電工程師「年薪200萬」只..

提前6年還完房貸　過來人曝「這..

「陶朱隱園」熬7年賣1戶　1低..

北市人口遷徙潮！　4.4萬人脫..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

七期「寶字輩」豪宅客月花21萬..

愛犬咬爛地毯　意外發現50年代..

馬年招財秘辛！　風水專家：冰箱..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

都美大河商爵打造世界級企業座標

新店女富豪0貸1.56億買「聯..

預售屋合約先收「2筆管理費用」..

「陶朱隱園」熬7年賣1戶　1低..

永慶直營店尾牙開640桌　孫慶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366