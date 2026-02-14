西門町一度快沒落「是怎麼復活的？」　網曝1關鍵：沒車就是爽

▲西門町人潮眾多。（圖／記者項瀚攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台北市各大商圈的興衰變遷，向來是民眾熱議的話題。近日有網友發文表示，先前曾有一段時間，大家都在討論西門町沒落的問題，但到了最近，西門町又被擠得水洩不通了，西門町是如何找回人潮的呢？貼文曝光後，引起討論。

西門町人潮再度爆滿

這名網友在PTT上，以「西門町是怎麼找回人潮的？」為標題發文，指出以前網路上常有討論西門町逐漸沒落的聲音，當時普遍認為年輕人與消費主力都轉向了東區、信義商圈或中山站周邊，且那時東區的發展還算不錯。

昔日被指沒落 納悶復活關鍵

原PO接著描述，現在只要實際走一趟西門町，就會發現無論是平日還是假日，街道上總是擠滿了逛街民眾，這樣的強烈反差讓他感到相當困惑，想知道為何曾經被認為走向沒落的商圈能夠找回人潮？

▲西門町仍有許多觀光客。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，不少網友都指出，「主要還是徒步區吧」、「感謝阿扁當市長時，打造了西門徒步區」、「光是在台北市而且是棋盤式的徒步街道，完全沒有沒落的理由」、「徒步區吧，沒機車、汽車就是爽」、「搞徒步區，人潮就回來了」、「徒步區，行人友善」。也有網友認為，「應該是燈會」、「燈會才真的救了不少」、「燈會開始醞釀的」。

還有網友回應，「扣掉東南亞跟韓國人就原形畢露了」、「離台北車站近，被中國遊客衝一波」、「外國人都是去西門」、「車站近啊」、「東區太散，都餐廳」、「現在人潮是國際遊客了，主要是位置離北車不遠，城中萬華成為平價商旅區，那西門町就是近的旅遊區」、「捷運一通，人潮就回來了」。