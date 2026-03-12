不生小孩「為何還要買三房？」　網曝中肯原因：還是覺得不夠

▲如果不生小孩，為什麼要買三房？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

房價高漲，購屋格局的選擇成為熱門話題。近日有網友發文表示，去年在桃園市中心購入室內約19坪的兩房，住得相當滿意，但他發現，身邊許多單身或暫無生育計畫的朋友，買房時仍堅持要選三房，甚至長輩也嫌兩房太小，讓他想知道為何有這樣的堅持？貼文曝光後，引起討論。

小三房空間如鳥籠 多一房也只是變儲藏室？

這名男網友在Dcard上，以「不生的人為什麼還要買三房？」為標題發文，提到觀察北北桃新建案，許多號稱三房的物件室內僅18坪左右，常有一房空間狹小、無對外窗，宛如「鳥籠」。他認為，即便是室內25坪以上、總價兩千多萬的三房，對於頂客族而言，多出的房間往往淪為堆放雜物的儲藏室，實用性似乎不高。

長輩嫌兩房空間小 不生小孩為何買三房？

原PO表示，目前自住的兩房格局舒適，通風採光佳且易於維護打掃。然而，身邊許多單身或不生的朋友仍堅持三房，長輩聽到兩房也直覺認為空間太小。原PO不解，認為格局好的兩房應是未來市場主流，不懂為何大家仍執著於三房，因此好奇詢問不生小孩卻購入三房的網友，當初買房的考量點究竟是什麼。

貼文曝光後，網友直言主要還是考量到空間運用，「老實說我一個人住也是想買三房，三房才像家吧，兩房真的太小，很像關在籠子裡，而且你多買一些東西，真的都沒地方放欸」、「我是買兩房，很想換三房，住久了東西就會變多，第三間可以變倉」、「兩房根本不夠用，儲藏室、書房、遊戲室、客房、更衣室，房間越多越好，現在住三房還是覺得不夠」。也有網友表示，「還好吧，有錢買得起三房，誰要買兩房」、「有錢當然買空間大啊，房間3坪跟6坪住起來舒適度有差」。