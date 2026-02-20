住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

▲因應都市更新、社宅政策擴大，國家住都中心啟動管理菁英招募計畫，預計招募50人。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者柯振中／綜合報導

因應都市更新與社會住宅政策持續擴大，國家住都中心啟動「2026管理菁英招募計畫」，預計招募50人，其中含10名管理職，其餘為專業人員。招募即日起開放報名，盼吸引具備跨領域能力與領導潛力的人才加入，協助推動國家層級居住政策與城市改造任務。

職缺內容曝光 起薪3萬5千元起

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前在人力平台上已釋出約45項工作機會，其中包含9個主管職缺。一般正式編制人員薪資自3萬5千元起跳，而管理階層則依個人資歷採面議方式決定，中心表示將提供符合市場行情的待遇與福利制度。

業務版圖擴大 招募跨域管理人才

住都中心指出，隨著業務持續擴張，需要具備溝通整合力與領導經驗的中高階專業經理人投入。中心強調，人才是推動城市轉型與社會改革的重要動能，希望找到兼具專業視野與社會關懷的管理者，共同推進重大計畫。

三大核心領域 都更社宅全面推進

此次徵才主要鎖定三大業務範疇，包括公辦都更、社會住宅興建，以及社宅經營與包租代管。都更部分需負責大型案件進度與權利人協調；興建面向涵蓋規劃設計與永續工法導入；營運管理則聚焦智慧化服務與租賃市場專業化發展。

不只蓋房子 強化社會安全網

中心表示，每一項專案不僅是建設工程，更是提升社區韌性與居住品質的重要基礎。透過完善的人才培訓與職涯制度，期望讓加入者能參與城市重大轉型，同時為民眾打造更安心的居住環境。

即日起開放報名 多元背景皆可應徵

本次招募歡迎具備營建管理、物業管理、不動產開發、法律或公共行政等專長的人才參與。中心邀請有志投入居住政策與城市發展的專業人士加入，一起推動國家居住願景落地。