ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

浴室鋁門「冒白斑」怎麼清？大批過來人推天然神物：輕鬆去除

▲▼浴室鋁門如何清潔。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

▲浴室鋁門如何清潔，在網路上引起議論。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

記者柯振中／綜合報導

農曆年前不少人開始清理居家環境，有民眾發現浴室鋁門出現大片白色痕跡，以為是發霉卻怎麼刷都刷不掉，上網求助後才知道，多數情況其實是長期累積的水垢。內行人分享，只要用對方式清潔，就能讓鋁門恢復乾淨，也提醒日常保養比事後清除更重要。

網友貼照求救　白色斑點遍布門面

[廣告]請繼續往下閱讀...

有民眾在臉書社團分享家中鋁門狀況，照片中可見門面與手把附近佈滿白色斑點，看起來像發霉又像髒污，讓人相當困擾。貼文曝光後，引來不少有經驗的網友留言分析，指出這種情況在潮濕浴室相當常見，多半與水垢沉積有關。

內行揭真相　厚重水垢才是元凶

許多網友表示，這類白色痕跡通常不是霉菌，而是長時間留下的水漬與礦物質堆積形成水垢。若未及時清理，水垢會越積越厚，看起來就像發霉一樣，也容易讓人誤判清潔方向。

檸檬酸清潔法　噴灑濕敷效果更佳

不少人推薦使用檸檬酸加水處理，只要噴灑在髒污處靜置幾分鐘後再刷，大多能輕鬆去除。若遇到較頑固的水垢，可以將紙巾浸濕後敷在鋁門表面一段時間，再進行刷洗，清潔效果更明顯，也有網友提到可搭配專用水垢清潔用品輔助。

其他清潔妙招　潤滑劑也有人推薦

部分網友分享會使用潤滑防鏽產品WD-40協助去除水垢與髒污，清潔後再用一般清潔劑去除油感即可。不過也有人建議可搭配菜瓜布或專用除垢產品慢慢刷洗，依照污垢程度選擇合適方式。

使用清潔劑注意　避免鹼性傷害鋁材

有經驗的網友提醒，鋁製品不適合使用強鹼性清潔劑，因為可能破壞表面保護層甚至產生腐蝕反應，影響門體壽命。選擇溫和或專用產品會更安全，也能避免造成材質損傷。

日常保養關鍵　洗後順手擦乾最有效

不少人指出，想避免水垢反覆生成，最簡單的方法就是每次洗完澡順手把鋁門擦乾，只需不到一分鐘，就能減少水漬殘留。有人也分享檸檬酸或白醋水可用於清潔除濕機水箱，避免細菌與黏液累積，維持居家環境衛生。

 

關鍵字：浴室清潔鋁門保養水垢去除檸檬酸居家妙招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

香氛、潮流與老屋交會　迪化街百年老屋成為時尚新舞台

農曆年走進大稻埕，熟悉的畫面沒有消失。人潮、南北貨香氣、年節採買的節奏依舊存在。但如果把腳步放慢，會發現這條百年老街，正在悄悄換一種被觀看的方式。

3小時前

浴室鋁門「冒白斑」怎麼清？大批過來人推天然神物：輕鬆去除

農曆年前不少人開始清理居家環境，有民眾發現浴室鋁門出現大片白色痕跡，以為是發霉卻怎麼刷都刷不掉，上網求助後才知道，多數情況其實是長期累積的水垢。內行人分享，只要用對方式清潔，就能讓鋁門恢復乾淨，也提醒日常保養比事後清除更重要。

3小時前

個性務實、懂存自備　數據揭12生肖買房冠軍

12生肖購屋人的成交占比曝光，最會買的為屬牛、屬豬，占比超過10%，且連續3年蟬聯冠亞軍。專家表示，屬牛者性格多半執著且務實，普遍有儲蓄習慣，深厚的自備款實力；屬豬展現逆向的投資哲學，在房市不佳時危機入市。

7小時前

砸千萬買房入住後卻愈來愈醜　女自拍意外發現「房子害她生病」

美國俄亥俄州一名女子和丈夫買下價格划算的房子，本來以為是美夢成真，沒想到住了幾個月後，自拍時發現自己的模樣變得愈來愈醜，才發現房子其實有嚴重黴菌問題，導致生病。

8小時前

北市預售單價全進「百萬俱樂部」　北投首超車士林、內湖

2025年台北市12行政區預售平均房價曝光，全區站上百萬元大關。值得關注的是，蛋白區北投平均單價拉到110.2萬元，一舉超越過去房價更高的士林、內湖，其關鍵就在於北士科拉抬。

9小時前

一家三口住17坪「又擠又小」雙薪300萬想再買一間！過來人給建議

如果買房後才發現房子的空間、地點不符合要求，該怎麼辦呢？一名網友表示，目前家庭成員為3大1小，雙親年薪為350萬元，3年前買了一間新北兩房預售屋，但現在認為買太小了，猶豫要換3房或再買一戶。對此，信義房屋專家表示，主要還是看夫妻倆的今年規劃，如果還過得去可以再買一間，原先房子就出租。

11小時前

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧千萬頭款」想買房卻四處碰壁

澳洲一名年收入高達40萬澳幣（約台幣847萬元）的女子，決定購買一棟房子，雖然擁有超高收入，身為脫衣舞孃的她卻因為職業的關係，導致買房時面臨許多困難。

11小時前

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷史　專家揭整合秘辛

彰化縣長期流傳的都市傳說「北喬南帝」2大鬼樓，終於在2025年正式走入歷史！這2棟曾是彰化市與員林市最繁華的地標，因火災、地震淪為廢墟長達20多年，如今2棟樓的命運大翻轉。

11小時前

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

因應都市更新與社會住宅政策持續擴大，國家住都中心啟動「2026管理菁英招募計畫」，預計招募50人，其中含10名管理職，其餘為專業人員。招募即日起開放報名，盼吸引具備跨領域能力與領導潛力的人才加入，協助推動國家層級居住政策與城市改造任務。

12小時前

平均1天賣2.3戶　高雄「預售王」靠「All in One」抗寒

高雄2025年預售王出爐！根據實登統計，高雄預售新案單價最高由「郡都巨蛋」奪冠，以單價72.83萬元登上2025年最貴預售王，而買氣最旺則是「中山鉑悦」開賣不到半年已銷售近9成，成為高雄2025年最熱賣新案。

12小時前

【柴柴也拜年】柴柴被抱起雙手合十要紅包 爸還幫配狗語XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1..

廚房設計「烘碗機放上面」她不解..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

帶客戶看房「發現明顯變化！」　..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

內湖109歲平房變金雞母　開發..

星級飯店也難逃！房務點名3物品..

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

英夫妻變賣家產　全家移居泰國

ETtoday房產雲

最新新聞more

百年老屋成為時尚新舞台

浴室門「冒白斑」怎清？過來人推..

個性務實、懂存自備　數據揭12..

自拍愈來愈醜　女意外發現「房子..

北市預售單價全進「百萬俱樂部」..

一家三口住17坪「太擠了」　雙..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷..

住都中心擴大徵才！預計招募50..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366