浴室鋁門「冒白斑」怎麼清？大批過來人推天然神物：輕鬆去除

農曆年前不少人開始清理居家環境，有民眾發現浴室鋁門出現大片白色痕跡，以為是發霉卻怎麼刷都刷不掉，上網求助後才知道，多數情況其實是長期累積的水垢。內行人分享，只要用對方式清潔，就能讓鋁門恢復乾淨，也提醒日常保養比事後清除更重要。

網友貼照求救 白色斑點遍布門面

有民眾在臉書社團分享家中鋁門狀況，照片中可見門面與手把附近佈滿白色斑點，看起來像發霉又像髒污，讓人相當困擾。貼文曝光後，引來不少有經驗的網友留言分析，指出這種情況在潮濕浴室相當常見，多半與水垢沉積有關。

內行揭真相 厚重水垢才是元凶

許多網友表示，這類白色痕跡通常不是霉菌，而是長時間留下的水漬與礦物質堆積形成水垢。若未及時清理，水垢會越積越厚，看起來就像發霉一樣，也容易讓人誤判清潔方向。

檸檬酸清潔法 噴灑濕敷效果更佳

不少人推薦使用檸檬酸加水處理，只要噴灑在髒污處靜置幾分鐘後再刷，大多能輕鬆去除。若遇到較頑固的水垢，可以將紙巾浸濕後敷在鋁門表面一段時間，再進行刷洗，清潔效果更明顯，也有網友提到可搭配專用水垢清潔用品輔助。

其他清潔妙招 潤滑劑也有人推薦

部分網友分享會使用潤滑防鏽產品WD-40協助去除水垢與髒污，清潔後再用一般清潔劑去除油感即可。不過也有人建議可搭配菜瓜布或專用除垢產品慢慢刷洗，依照污垢程度選擇合適方式。

使用清潔劑注意 避免鹼性傷害鋁材

有經驗的網友提醒，鋁製品不適合使用強鹼性清潔劑，因為可能破壞表面保護層甚至產生腐蝕反應，影響門體壽命。選擇溫和或專用產品會更安全，也能避免造成材質損傷。

日常保養關鍵 洗後順手擦乾最有效

不少人指出，想避免水垢反覆生成，最簡單的方法就是每次洗完澡順手把鋁門擦乾，只需不到一分鐘，就能減少水漬殘留。有人也分享檸檬酸或白醋水可用於清潔除濕機水箱，避免細菌與黏液累積，維持居家環境衛生。