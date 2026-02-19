大型家具該如何清潔？無毒教母教妙招：省好幾千元

▲大型家具該如何清潔，譚敦慈給出解法。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

不少家庭打掃時，布沙發、窗簾與紗窗等大型物件常讓人陷入「拆不下、洗不了」的困境。無毒教母譚敦慈指出，其實透過適當工具與方法，不必拆卸也能有效清潔與除蟎，還能省下動輒數千元的專業清潔費。

布製家具藏塵蟎 60度熱水是關鍵

[廣告]請繼續往下閱讀...

譚敦慈在節目分享，家中柔軟織物往往是過敏原溫床，若來不及預約清潔公司，可考慮使用織物清洗機自行處理。她強調，清潔時水溫需達60度，才能有效消滅塵蟎，是居家除蟎的核心條件。

清潔流程有步驟 先吸塵再高溫蒸洗

操作上建議先用吸塵器清除表層灰塵與毛髮，再進行高溫清洗。完成後布面可能略為潮濕，可搭配除濕機加速乾燥，或針對耐熱材質使用熨斗整燙，能讓家具迅速恢復乾爽與整潔。

自己動手省預算 清潔費變紅包錢

相較於外面單人布沙發清潔費動輒上千元，自己操作不只省錢，也能隨時維護居家環境。專家表示，掌握正確方式，在家也能達到接近專業等級的清潔效果，讓大掃除更有效率。

養寵家庭要留意 貓抓布清潔別亂洗

若家中有寵物友善家具，清潔方式需特別小心。家具品牌提醒，「貓抓布」沙發不適合使用織物清洗機，因噴水與強力抽吸可能破壞防潑水塗層，反而縮短使用壽命。

安全保養小撇步 濕布與除塵紙即可

針對貓抓布材質，建議改用微濕抹布輕輕擦拭，或以除塵紙清除毛髮與灰塵，減少對表面功能層的傷害。選擇合適的清潔方式，才能讓家具保持乾淨又耐用，安心迎接新年到來。