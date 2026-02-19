雙北未來不再是最強！專家預言「新三強鼎立」：房市結構長期重組

▲李同榮表示，未來10年至20年，全台房市將邁入新三足鼎立的時代。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣房市長年由台北市獨占鰲頭的格局，正逐漸改寫。房市趨勢專家李同榮發布白皮書指出，隨著科技產業鏈南移、人口流動與交通建設升級，未來十年至二十年，全台房市將邁入桃園市、台中市、高雄市三足鼎立的新時代，房市結構也將出現長期重組。

長波段結構變革 產業帶動人口跟進

李同榮分析，台灣房市變局並非短期循環，而是「產業帶動、人口跟進、房市重整」的長期轉型。過去資金與產業集中北部，如今隨科技廊帶向中南部延伸，高科技就業人口增加，帶動住宅需求轉移，逐漸形成北中南多核心的都會格局。

台北優勢相對下滑 飽和成本高動能轉移

針對台北房市，他強調並非全面衰退，而是相對優勢下降。原因包括土地開發空間有限、房價與生活成本過高導致年輕族群外移，以及科技產業重心不再集中北部。雖然保值性仍在，但成長動能已進入高原期。

三都競爭力解析 各自定位互補發展

未來競爭格局方面，桃園受惠國際機場與交通建設，承接雙北外溢人口；台中因地理居中與中科效應，形成精密製造與宜居並重的城市；高雄則在半導體投資與港灣城市轉型帶動下，逐步成為南台灣科技與國際門戶。

科技產業南移關鍵 就業轉移房市跟進

從產業面觀察，科技產業鏈南移是房市結構轉向的核心力量。先進製程與供應鏈逐步外溢至中南部，科技園區由單點走向廊帶布局，加上北部土地與成本壓力，企業南移帶動高收入族群與住宅需求同步轉移。

三足鼎立新時代 人口產業重塑房市

整體而言，未來房市不再由單一城市主導，而是三大都會互補發展。桃園承接人口與產業外溢，台中強調穩定成長與生活品質，高雄憑藉政策資源與科技投資迎來轉型契機。隨著產業與人口流向改變，台灣房市軸心南移已成長期趨勢，也象徵城市結構與國家發展重心的再平衡。