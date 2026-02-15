楊梅湖口田間社區「開價698萬」　他想學YT喊7折！專家勸退　

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族看上一間位於楊梅與湖口之間、周邊多為田間小路的社區物件，屋齡5年、兩房加一車位，格局與裝潢都很滿意，開價698萬元。不過他看了YouTube建議「從七折開始出價」，因此上網請益該怎麼談價比較好。信義房屋專家坦言，這樣容易讓賣方失去談判意願。

原PO在「買房知識家」提到，物件屬於「稍微偏遠」地段，但整體條件符合需求，因此相當心動，只是不確定該如何出價才合理，「格局和前屋主的裝潢我都算是挺滿意的，五年的中古屋，兩房+一車 開價698，看YT建議都是從七折開始出價，想問問各位大大該如何出價會比較好呢？」

留言區立刻分成兩派，有人認為該區域確實有議價空間，「楊梅湖口還真的可以7折開始喊⋯」、「地點偏遠就別加太多」，但也有人潑冷水，「七折出價，怕是直接出局，電話直接被房仲封鎖」、「從7折談應該不會理你。」

過來人給務實數字區間 專家建議曝

多數網友給出較務實的數字區間，「成交應該600+，你就從600以下開始談」、「590-600左右」、「從580開始談吧」、「我同事購入也差不多是這個價九折左右。」也有人提醒，「喊低不用錢，買貴很傷心」，但亂砍價沒有依據，很難談成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，針對屋齡5年的中古屋，建議先查近兩年同社區與周邊類似產品的實價登錄，抓出合理成交帶，再搭配銀行鑑價作為安全邊際參考。若開價698萬元，以區域成交行情推估，通常議價空間約5%至10%較為常見，除非屋況特殊或市場明顯轉弱，否則直接從七折談起，確實容易讓賣方失去談判意願。

專家也提醒，偏遠地段未來轉手性與增值性相對受限，買方應將「自住需求」擺在第一位，並評估生活機能與通勤成本，而非單純以砍價幅度作為談判策略。