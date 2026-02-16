中國一線城市只剩上海撐場　北京、深圳房價全跌

▲北京、廣州、深圳新屋與中古屋全面下跌，中古屋跌幅更重。（圖／CFP）
記者董美琪／綜合報導
中國國家統計局13日公布今年1月70個大中城市商品住宅價格變動數據。統計結果顯示，一線城市新建住宅價格僅上海維持上揚，其餘北京、廣州與深圳皆呈現下跌。
數據指出，一線城市新屋價格整體較去年同期下滑2.1%，跌幅比去年12月再擴大0.4個百分點。四大一線城市之中，只有上海年增4.2%；北京、廣州、深圳則分別年減2.4%、5.3%與4.9%。
至於二線與三線城市，新建住宅價格分別較去年同期下降2.9%與3.9%，跌幅各自擴大0.4個與0.2個百分點。若以單一城市觀察，僅杭州、合肥與烏魯木齊出現成長，宜昌則與去年持平，其餘城市均為負成長。
在中古屋市場方面，一線城市整體價格年減7.6%，較前一個月再擴大0.6個百分點。北京、上海、廣州與深圳中古屋價格全面走低，年跌幅依序為8.7%、6.8%、8.3%與6.5%。
二線與三線城市中古屋價格同樣持續下探，分別較去年同期下滑6.2%與6.1%，跌幅較上月分別增加0.2個與0.1個百分點，所有城市均未見上漲。
本次70城住宅價格統計依城市層級劃分。一線城市包括北京、上海、廣州與深圳；二線城市涵蓋天津、石家莊、太原等共31城；三線城市則包含唐山、秦皇島等共35城。
