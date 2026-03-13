辭職又搬家！她住進「男友買的房」想幫分攤　網搖頭：成本很高了

▲原PO搬去跟男友住。（示意圖／取自Pixabay，下同）

情侶其中一方擁有房產時，另一方是否該分擔費用呢？近日一名女網友發文表示，為了與男友結婚，她辭職搬到對方的縣市同居，由於房子是男友買的，她主動提議負擔水電瓦斯費，但男友卻堅持不收，這讓她覺得不太好，因此想詢問大家的看法。貼文曝光後，引起討論。

有結婚共識！為愛辭職搬家

這名女網友在Dcard上，以「男友買房，一起住要付房租嗎？」為標題發文，提到因為雙方有結婚共識，經過討論後，她決定辭去原本的工作、離開原本住家裡的生活，搬到男友所在的縣市，並重新尋找當地職缺。

想分擔開銷！男友體貼拒收水電費

原PO表示，她本打算負擔水電與瓦斯費，但心裡仍猶豫是否需要額外幫忙繳管理費或其他居住費用。她也說，自己待業了約半年，近期才順利找到工作。這段期間的日常開銷，基本上是兩人輪流買單，她則會在做家務上多付出一點。

雖然男友認為水電瓦斯費金額不大，加上體諒原PO前陣子沒收入，因此婉拒她出錢，但原PO覺得這樣不太好，因此想請教網友，等她開始工作後，費用要怎麼分攤比較好呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你為了在一起，搬去跟他住的成本已經很高了，不覺得需要付，房子也沒你的名字，頂多就偶爾請他吃個飯或幫他買可能定期會買的東西」、「給他付，不然幹嘛離開家裡還重新找一份工作」、「找到工作後再幫忙分攤，不溯及既往，畢竟你離職、離鄉，付出的代價也不小，不自己決定，溝通後，你情我願最重要」、「他不在意的話，你可以主動分擔水電、日常用品的採購」。