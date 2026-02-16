旅日必看！日本飯店列「NG行為清單」　帶走這備品恐涉竊盜

▲日本一間飯店拍影片提醒遊客「NG行為」。（示意圖，photoAC）

圖／文鏡週刊

農曆春節到來，許多台灣民眾計畫利用這段長假前往日本旅遊。然而，在滿心期待旅程的同時，如果不小心踩到當地飯店的潛規則，恐怕會讓好事變糗事。日前日本飯店業者針對房內行為整理出一份「NG清單」，提醒旅客除了毛巾不能帶走，就連在房內「開桌打牌」、使用電子菸都可能觸法或面臨高額賠償！

備品不能亂拿！毛巾、浴袍帶走恐涉竊盜

日本「hotel sopra kobe annesso」飯店日前在官方TikTok發布影片，表示許多旅客習慣在退房時帶走飯店備品，但日本飯店業者強調，毛巾、浴袍、吹風機及衣架屬於飯店資產，擅自帶走可能會涉及「刑法竊盜罪」。

通常可以帶走的僅限於「拋棄式消耗品」，如牙刷、梳子、洗面乳小包裝或印有飯店標誌的拋棄式拖鞋。若不確定哪些能帶走，建議先詢問櫃檯，以免在過年期間留下不良紀錄，甚至影響未來入境。

嚴禁在房內「烹飪」！熱水壺煮麵是毀損大忌

另外，在寒冷的日本夜晚吃碗熱騰騰的宵夜是人生樂事，但切記房間內「絕對禁止烹飪」。部分旅客會貪圖方便利用房間內的熱水壺直接煮泡麵、煮蛋，甚至有人在浴室內清洗食材。

這類行為不僅會導致熱水壺留有異味而報廢，殘渣若阻塞浴室排水孔更會引發淹水。此外，日本飯店房內裝有極為靈敏的煙霧偵測器，擅自加熱烹飪極易觸發警報，屆時恐需負擔鉅額的清修費用。

電子菸也禁！房內「開桌打牌」竟也踩線？

隨著健康意識抬頭，日本飯店大多改為全館禁菸房。業者特別提醒，「電子菸」也屬於禁菸範圍，一旦被發現殘留味，飯店將收取昂貴的「特殊清掃費（消臭處理費）」。

更令人意外的是，部分飯店會明文禁止房內進行「團體賭博行為（如玩撲克牌、桌遊）」。這主要是為了防止旅客因情緒激昂、大聲喧嘩而干擾其他住客，並避免可能的法律爭議。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



