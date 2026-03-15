美房市銷售1月重挫8.4％！　房價創新高釀「新住房危機」

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房價居高不下、供給不足，加上消費者對經濟前景信心轉弱，持續壓抑房市動能。全美不動產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）直言，當前情勢已構成「新的住房危機」。

成屋銷量相較前月銳減8.4％

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根據NAR公布數據，1月成屋銷售量較去年12月大減8.4%，換算成年率為391萬戶，遠低於市場預期；與2025年1月相比，也下滑4.4%。這是自2023年12月以來最慢的銷售速度，也是自2022年2月以來最大單月跌幅。由於該統計以完成交屋為基準，多數合約可能簽於去年11月與12月，當時30年期固定房貸利率變動不大，今年1月略為下滑，目前約為6.1%。

潛在買家買不下手

從區域來看，全美各地銷售均呈現月減，其中南部與西部跌幅最為明顯。勞倫斯雲表示，住房負擔能力其實有所改善，NAR住房負擔能力指數顯示，目前為2022年3月以來最佳水準，主因是薪資增幅超過房價漲幅，且房貸利率較去年同期低。不過，他也坦言，供給仍未跟上需求，「潛在買家仍在掙扎，租屋族無法參與住房財富累積，美國人被困住了。」

房價繼續漲

供給方面，1月底全美待售房屋為122萬戶，較去年同期增加3.4%，但以目前銷售速度計算，僅相當於3.7個月供給量；一般認為6個月供給才屬買賣雙方平衡市場。供給偏緊使房價仍維持漲勢，1月成屋銷售中位價為39萬6800美元，年增0.9%，創歷來1月新高。

勞倫斯雲指出，自2020年1月以來，典型屋主已累積約13萬0500美元的住房財富，顯示多數屋主財務狀況仍穩健。不過房屋銷售天數拉長至46天，去年同期為41天。首購族占比為31%，較去年的28%略有上升。

值得注意的是，高價市場表現相對強勁。年比唯一成長的價格區間為100萬美元以上住宅；反觀25萬美元以下房屋，銷售下滑幅度最大，顯示低價住宅供需失衡問題更為嚴重。