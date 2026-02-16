業配小宅落差大！Joeman開箱3個月只賣1戶　看屋民眾：有被騙感受

▲Joeman向來都拍豪宅開箱影片，第一次為小宅拍業配影片，成效卻不彰。（翻攝自Joeman IG）

圖文／鏡週刊

以開箱豪宅聞名的百萬YouTuber Joeman，去年底接下台北西門町小宅建案業配，傳出價碼高達7位數，然而影片上線後3個月，該建案因為透過他的影片而成交的僅有1戶，引發外界質疑其帶貨與業配影響力。更有實際看屋的民眾指出，實際狀況與影片介紹落差甚大，直言有「被刻意包裝」、「遭誤導」的感覺。

Joeman於去年11月拍攝西門町某小宅建案的開箱影片，該建案規劃地上15層、地下4層，共30戶住宅與2戶店面，主打1至2房格局，坪數約18至31坪。影片中，Joeman強調建案鄰近未來台北雙子星，距離捷運站、公車站與主要道路皆近，生活機能便利，甚至稱頂樓可以「第一排看煙火」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄰高架橋 現場落差大

然而，實際成交表現卻不如預期，據了解，該案單坪價格超過百萬元，總價動輒2,000萬元以上，影片曝光後3個月，因Joeman來看屋的僅賣出1戶。還有實際前往看屋的民眾指出，現場與影片描述差距明顯，包括鄰近高架橋導致噪音問題嚴重，即使關窗仍能聽見車流聲，而窗外景觀被橋體與隔壁老宅遮蔽，採光與視野不佳，甚至鄰棟距離過近，隱私堪憂。

▲Joeman業配的西門町小精品宅，每坪單價也要101.9萬元。（翻攝自591房屋交易網）

看屋者直言，影片中刻意弱化建案缺點、放大優點，實際狀況「沒有說得那麼好」，質疑屬於過度包裝的業配內容，讓人產生被騙的感受，也間接影響消費者對其推薦可信度。

▲Joeman為建案拍業配影片，但因看到影片來買的只有1戶。（翻攝自Joeman YouTube）

開箱惹議 染毒緩起訴

事實上，這並非Joeman首次因房產開箱引發爭議。去年3月，他開箱台中豪宅「新朗日匯」，後續傳出開發商發生財務問題，未售餘屋甚至面臨法拍風險，被質疑替爭議建案業配。對此，Joeman澄清是應住戶邀請拍攝，且影片出現多個家電競品品牌，並非和建商合作。

▲Joeman（右二）和網紅瘋男Nick（左起）、晨灰、鄭若青都是好友。（Crazy Man瘋男提供）

此外，Joeman亦曾涉及司法爭議。2023年11月，他被查獲持有大麻研磨器等相關器具，及約10公克大麻，涉犯《毒品危害防制條例》持有第二級毒品罪。新北地檢署考量其坦承犯行、持有數量不多，最終給予1年緩起訴處分，並須完成100小時義務勞務。當時他也因為染毒，業配、工作全丟，沉寂了好一段時間才又重新復出。

▲前年Joeman（右）到球場參加活動，和李多慧（左）合影。（翻攝自Joeman臉書）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

錯過彩排！Joeman看TWICE跑錯場地遭炎上 網氣壞：秒退訂

被挖曾捲入「團購假鞋」爭議 Joeman新女友主動回應了

Joeman首認與新歡遊米蘭 有10幾張台積電只請她吃 Pizza