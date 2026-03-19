90年代法拍潮將重演？網憶當年「貸款賣屋」：房子沒了債務還在

▲買房潮退燒，房子會變成負資產？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在少子化下房市再現「負資產」陰影？一名網友解析「貸款賣房」現象，意指屋主賣屋後，成交價不足以清償房貸餘額，導致屋主「借錢贖身」的慘況，並針對台灣房市提出三大警訊，強調高成數貸款與房價修正後，資金流動性枯竭的風險。貼文引發兩派網友針對「台灣是否會重演90年代法拍潮」展開激烈論戰。

房子淪為「負資產」，屋主需「借錢贖身」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在臉書社團《買房知識家【 M傳媒 】》發文解析所謂「貸款賣房」，指的是屋主在出售房屋時，成交價已低於尚未償還的房貸餘額，導致「即便把房子賣掉，仍無法清償銀行貸款」，甚至還得再向銀行或民間融資借錢補足差額，形成「房子沒了、債務還在」的極端狀態。

原PO表示，「不是房價跌才有風險」，他也針對台灣房市提出三大警訊：

1.高房價＋高成數貸款，本身就是風險來源。

2.房價一旦修正，流動性比價格更關鍵。

3.房貸倒掛會改變購屋者行為。

原PO認為，當高房價碰上高成數貸款，風險就會出現，且房市一旦進入房貸倒掛，購屋者的行為將產生劇烈質變。

兩派網友論戰

貼文一出引發熱議，就有資深網友回顧，台灣在民國90年初就曾歷經「成交250萬、貸款剩280萬」的黑暗期，當時屋主需拿錢出來贖身，「台灣民國90年初時，成交常常都可以看到屋主需拿錢出來贖身的啊，成交250萬，貸款還剩280萬，想成交還得拿30萬出來才能交屋，不然落入法拍只剩150，欠更多.......法拍屋最多的時代，也是投資客盛行的時代，還好當時房價金額不大，現在若再來一次......」、「我同事三年前買在彰化市區1000初，之後在鑑價剩下700」。

不過也有網友指出，根本不用擔心會發生「負資產」情況，現在銀行鑑價早已轉趨保守，通常鑑價會低於實價登錄就是為了防禦風險，「中古屋鑑價早在去年就只剩6成甚至更低，預售屋蛋白區也從8成降75成，台灣銀行風險評估有提早因應」、「你以為銀行是三歲小孩嗎？」「銀行限制貸款成數時，就已經考慮到了，提高自備款，就是要買方買前要三思」。

還有網友直言，與其擔心房價崩盤，更該擔心的是維修成本一年比一年貴。更有人狠批，若真的發生貸款賣房，「你沒時間在這裡窮哈拉，你會沒工作，沒錢，想辦法再籌租金」。