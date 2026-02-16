國旅沒備品房價也沒降！主播嘆「住宿像露營」　赴日見1幕超感動

▲日本旅宿在大廳都備有盥洗用品，讓旅客自行取用。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

交通部觀光署公布最新春節訂房統計，全台旅宿平均訂房率為46.38％。不過，國內旅宿業因不主動提供一次性備品政策持續引發爭議。知名主播王軍凱近日在臉書分享赴日旅遊入住飯店的經驗，直言看到整套排列整齊的備品「感動到掉眼淚」，相關貼文掀起討論。

王軍凱指出，台灣部分飯店房價偏高，卻不提供備品，讓他難以接受。他認為政策原意為「不主動提供」，卻被部分業者擴大解讀為「全面不提供」，甚至改為自費購買，價格還偏高。有些旅宿連毛巾也未主動供應，而節省下來的成本未反映在房價或硬體服務提升上。

相較之下，他形容日本飯店即使房價相對平實，備品仍給得齊全，若房內未擺放，也會在大廳或浴場集中提供，讓旅客自行取用。他表示，雖然春節仍會安排家族國內旅遊，但花費不低卻需自行準備多項用品，「搞得住飯店快跟露營一樣了」，心中難免不平。

貼文曝光後，不少網友留言附和，「agree!是不主動提供，而不是擴大解釋成加價提供，費用也沒有降低」、「真的！在東橫INN也是女生連保養品都不需要自備」、「所以這是政府鼓勵民眾出國的政策啊」、「深有同感。國旅是被我們政府與貪心的業者聯手搞垮的」、「台灣飯店假環保，真把房客當盤子殺」。

