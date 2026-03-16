網友預言：房市年底重演2018初升段　掀兩派論戰

▲中古屋示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

房市買氣低迷，批踢踢網友預言年底恐現「初升段」，好地段物件率先回溫，掀買空交鋒，這一說法也引起網友兩派不同看法。

房市最近冷颼颼，交易量縮到讓不少人直呼「動不起來」。不過一名網友在PTT發文直言，現在的沉悶氣氛，反而可能是轉折前兆。他判斷，年底有機會重現2018年那種剛起漲的節奏，不是全面飆升，而是條件好的產品先回神。

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好地段先動 成交量回到「有量不瘋狂」

原PO分析，目前雖然普遍認為房市難炒，但他觀察，若買氣逐步回籠，年底成交量可能回到「有量但不熱絡」的區間。他強調，不會是全面齊揚，而是精華區、屋況佳、總價帶合理的物件，價格先微幅墊高。

他也提醒，市場上所謂「合理價」的產品愈來愈少，一旦需求回溫，選擇空間恐被快速消化。有自住打算的人，或許可以開始盤點資金與物件條件，以免錯過時機。

月薪4萬撐得住？網友拿數字開戰

該名網友進一步以所得結構推估購屋能力。他指出，台灣平均月薪約4萬元、家庭年收入約100萬元，在此基礎下，兩房總價約1200萬元、三房約1800萬元，仍屬可負擔範圍。

但質疑者立刻反駁，有人直言就算月收4萬元、房貸抓40%，壓力也不輕；還有人舉例高雄楠梓區待售戶數達9204戶，單月成交僅60戶，成交率不到1%，認為市場量能不足難言回溫。