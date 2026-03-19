簽約前一晚買家再砍180萬！　房東霸氣1招反制

▲屋主對買家在簽約前一晚大砍價的行為，感到相當生氣。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸浙江省杭州一名屋主阿東（化名）近期賣房，這間房子江景非常好，原本已談妥以330萬人民幣（約新台幣1500萬元）成交，不料買家在簽約前一晚再砍40萬人民幣（約新台幣180萬元），氣得阿東祭出反制手段，寧可少賺錢也要把房子賣給別人。

出售48坪江景房 開價千萬



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潮新聞、網易報導，這起事件發生在杭州蕭山聞堰，阿東為了換房，打算賣掉手中160平方公尺（約48坪）的房子，這間房子不僅緊鄰錢塘江，具備優質江景與中高樓層優勢，才裝修5、6年，可直接入住。

據信這間房子在市場高點時，總價還可賣到500多萬人民幣（約新台幣2270萬元），不過阿東選擇參考近期成交價，把房子以350萬人民幣（約新台幣1590萬元）的價格出售，幾乎每周都會有人來看房子。

然而儘管詢問度高，但因總價門檻及坪數的關係，讓不少買家最終選擇觀望，直到近期才出現2名潛在買家。

簽約前夕 買家反悔大砍價



當時一名買家出價320萬人民幣，且價錢無法再提高，另一人出價330萬人民幣，並承諾可立刻簽約。阿東理所當然選擇後者，沒想到雙方相約簽約的前一晚，這名買家透過房仲致電大砍價，詢問能否接受以290萬人民幣價格成交。

針對這狀況，阿東表面爽快答應，內心卻感到非常生氣，直言「哪有這樣獅子大開口砍價的」。

寧可少賺10萬人民幣 屋主反制砍價買家



阿東當時壓抑心中怒火，口頭假裝答應稱價格沒問題。電話掛斷後，阿東立刻聯繫出價320萬人民幣的買家成交，並約隔日簽約。

簽約當天，房仲簽約中心便出現兩組買家同時到場的狀況，原先想砍價的買家一看立刻告知願意維持330萬人民幣原價成交。但阿東心意已決當眾回絕，並直說「我寧可少賣10萬人民幣（約新台幣45萬元），也不願意賣給你」，最終選擇出價320萬人民幣的買家。