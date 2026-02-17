台積電還沒宣布熊本地價先飆2倍　台灣建商狂掃6000坪

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲太普高暨泰嘉開發董事長呂金發多年來複製「跟著科技聚落走」，成功經驗讓他繼續跟進台積電前進日本。3年前他就在熊本布局，其中公寓酒店已動土，另外還在距離台積電熊本廠走路5分鐘的地方購入5千坪土地，打算打造「台積城」。

圖、文／鏡週刊

台積電熊本廠跳級3奈米製程，對在熊本興建公寓式酒店的台灣第一人呂金發來說，看似「天上掉下來的禮物」，其實是他多年來複製「跟著科技聚落走」的成功經驗。他跟進台積電布局熊本，陸續投資50億元購地興建，甚至想前進美國亞利桑那州。他在擴張海外版圖之際，也巧避台灣房市寒冬。

1月底，日本熊本氣溫只有零下2度，呂金發領軍太普高與泰嘉開發近40名員工，為投資20億元的「本莊三丁目公寓式酒店」舉行動土典禮。預計在2028年完工的酒店，是第一個由台灣人在熊本購地自建的酒店，也是近年來市中心最大的開發案，日本多位政商界大老都到場觀禮，當地電視台也出機拍攝報導。

▲今年1月底，呂金發（左2）與長子、三嘉地產株式会社社長呂維哲（右2）率領近40名員工到熊本，為公寓式酒店舉行動土儀式。右1為熊本市議員澤田昌作，左1為立委李柏毅。

台積電效應強　熊本土地工資齊漲
呂金發在動土典禮上致詞：「面對一個不熟悉的區域，一般業者都會猶豫再三，我也是，但機會不留給等待的人。」看似冒險性格強，其實步步都有所本。他自高雄發跡，靠資料及數據，嗅出南科更有商機，搶得先機進入台南九份子重劃區圈地，該區每2戶就有1戶是他賣的，有「九份子推案王」稱號。＼呂金發具有冒險性格，喜歡開闢新戰場，以日本傳統動土儀式為即將動工的熊本公寓式酒店祈福。

▲呂金發具有冒險性格，喜歡開闢新戰場，以日本傳統動土儀式為即將動工的熊本公寓式酒店祈福。

深耕南台灣市場30年，同業稱呂金發是「策略型」的競爭對手。評估台積電在熊本設廠後，近千名員工對住宅及供應商對旅館的需求，呂金發在2023年就責成長子、亦是三嘉地產株式会社社長的呂維哲赴日開發土地。

出手購買熊本第一塊土地前，呂金發甚至沒親自到過現場。「我只聽簡報、看了衛星地圖就決定了！」

他分析，這塊地距離熊本車站只有5分鐘車程，地點很好。

▲台積電日前宣布，已經動工的熊本二廠將跳級3奈米製程，對在熊本興建公寓式酒店的台灣第一人呂金發來說，猶如「天上掉下來的禮物」。

設廠帶進人流　住宅酒店需求大

在熊本購入第一塊地後，呂金發認為土地面積僅有400坪太小，請呂維哲繼續開發。呂金發分析說：「日本是地方自治，熊本沒有重劃區概念，要開發土地非常困難。」呂維哲陸續又在400坪土地旁整併出共近900坪土地。

「原本要蓋住宅，但我發現熊本車站附近沒有五星級酒店，只有2家四星酒店，從日本做的市調數據判斷，酒店明顯供不應求。日租房價平均1晚日幣3,500元，我只要抓5成住房率，我們的投資報酬率就很高。」

▲「本莊三丁目公寓式酒店」是熊本市中心近來最大的地產投資案，動土典禮吸引日本媒體訪問。

日本明和不動產社長川口英之介接受本刊訪問時說：「台積電赴熊本設廠後，菊陽町周邊的土地已經漲了2倍，熊本市區也漲了1倍。」熊本當地導遊則說：「當地工時原本1小時200元，但台積電以3倍600元高薪聘請清潔人員。」

已動土的「本莊三丁目公寓式酒店」，將在4月正式動工，預計在2028年中完工。呂金發捨棄了台灣建商慣用的「蓋好即售」短利模式，將此案開發為公寓式酒店，完工後將有177間客房，其中6成保留出租，可產生現金流，4成採售後包租代管。

呂金發小檔案
出生：1968年（58歲）
現職：太普高董事長、泰嘉開發董事長
學歷：正修工專電機系
經歷：高一廣告專案、統揚廣告市調主管、聯發廣告負責人、統發廣告負責人
家庭：已婚，育有2子
休閒：旅遊、建築設計
座右銘：穩定比速度重要
經營心法：每天做好該做的事，時間自然會給答案

