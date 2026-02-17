跟著台積電發財！　他發現「1差異」晉身上市老董

▲原本是地方建商的呂金發，因獵地眼光準，晉升為上市公司太普高董事長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

看好南科購買力勝過高雄，率先插旗台南九份子，該區8年來房價漲幅高達167％。身家暴增後，他入主上市公司太普高。

呂金發對台南做了市調後發現，南科的員工有3萬2千人，新竹總部周邊有的供應商南科也有，當時房價高於南科1倍。

插旗九份子 眼光獨到

2015年，他決定在距離南科10分鐘車程的九份子重劃區圈地，3年後推出首案「水舞川」。當多數高雄建商追逐台積電設廠話題、紛紛進駐楠梓購地推案時，他不為所動。「我調查比較台積電員工的薪資結構後，覺得南科的購屋實力明顯高於高雄。」

▲呂金發（左）入主太普高後，由二子呂品學擔任執行長。

8年來，泰嘉開發在九份子重劃區已售出超過1,700戶，是該區推案王。房價從每坪15萬元賣到40萬元，漲幅高達167％，讓呂金發的事業與身家同步翻倍成長，並順勢入主太普高，成為上市公司老闆。

▲呂金發在5年多前入主印刷版材上市公司太普高，2年就讓公司轉虧為盈。新研發的環保版材已在去年打進美國市場。

看不慣太普高虧損 接手二年轉虧為盈

太普高原生產印刷版材，在中國低價競爭的紅海中年年虧損。「財報每月都是紅字，我真的看不習慣這些紅字。老二（二兒子）很想做，我就支援他。」呂金發接手太普高後，動用在台南認識的所有傳產老闆人脈，帶二兒子、太普高執行長呂品學一家家拜訪，觀摩學習管理。

▲太普高新研發的環保版材已在去年打進美國市場。

呂金發接手2年後，太普高即轉虧為盈，呂品學也很爭氣，他從美國告中國反傾銷名單中找到潛在客戶。「我一一發信給這些原本是中國客戶的美國公司，因此拿到美國訂單。」不僅拿到美國訂單，太普高去年也已研發出環保版材，成為提高毛利率的關鍵產品。

