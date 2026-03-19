「25坪老屋 or 19坪新房？」　年輕人秒選後者：寧願小也不要舊

▲該選坪數小的新房，還是大坪數老房？（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

面對房價高漲、坪數縮水的現況，有網友拋出一道選擇題，若是屋齡30年的電梯三房、25坪，與全新成屋兩房、19坪之間，大家會怎麼選？貼文曝光後，多數網友選19坪新屋，「新房住起來就是舒服」；但也有人提到，如果要結婚生子，選三房會比較好。

有網友在Dcard發文，價格差不多的情況下，有兩間房子在選擇，「30年電梯三房25坪」以及「新房2房19坪」。從條件來看，前者有3房與坪數優勢，生活空間相對寬敞；後者則主打屋況全新、設備更新，雖然坪數較小，但在裝潢與結構安全上，可能更符合現代人期待。原PO內心則偏向新房。

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年輕人偏愛新房

貼文曝光，大多數網友都建議選新房，「一定選新房阿」、「新房住起來比較舒服」、「如果單身一定選新房，19坪雖然小，但是一個人很夠用」、「不婚不生，新房首選」、「30幾年老房還能住多久？頂多再住10幾年就差不多了」、「跟30年的比，正常人都先選新的」、「年輕世代，寧願住新一點小一點，也不願住老房，這是趨勢」。

不過也有人提到，如果想要住得更寬敞，未來也有結婚生子打算的話，要選坪數大的，「老三房，用心點整理裝潢，住個10年都還舒適」、 「有小孩一定選大的，不然擠小房自己先瘋掉」、「室內空間才是剛需，小宅住久就後悔」。