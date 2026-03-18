人妻不解「年薪300萬」竹科尪不置產　網友大讚清醒

▲新竹火車站。（圖／記者項瀚攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

看到同齡朋友在雲林、嘉義買房曬喜訊，一名20多歲人妻動了買房念頭。雖然丈夫年薪約300萬元，但他認為新竹房價動輒2、3000萬，貸款壓力驚人，沒必要為比較而背債，貼文引發熱議。

一名人妻近日在論壇《Dcard》發文表示，身邊朋友陸續在雲林、嘉義入手新屋，還分享拿鑰匙、裝潢完工的照片，讓目前與先生在新竹租屋的她難免心動。她提到，丈夫是工程師，年收入約300萬元，客觀看似具備購屋條件，但遲遲沒有行動，讓她覺得「好像慢了別人一步」。

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不過先生態度相當冷靜，直白表示：「買房有什麼了不起，貸款就有的東西。」他分析，新竹與中南部房價差距巨大，朋友在雲嘉能買透天，若換到新竹，預算完全是不同層級。更重要的是，一背就是20、30年房貸，生活品質未必比較好。

新竹房價動輒2、3000萬 網一面倒挺丈夫理性

貼文曝光後，留言區幾乎清一色力挺丈夫。有網友指出，新竹屬於高房價區域，一間普通住宅總價就可能落在2、3000萬元，房貸金額驚人，「年薪300萬看起來高，但房貸一壓下去，生活品質可能瞬間歸零」。

▲新竹市建案。示意圖非本文事發地。（圖／記者項瀚攝）

也有人直言，雲嘉透天與新竹大樓根本無法直接相比，「這就像拿橘子比蘋果」，區域、總價、未來增值性都不同。單看朋友買房就跟著衝，未必是理性決定。

關鍵在動機 別讓比較心態壓垮婚姻

不少網友點出核心問題不在買不買，而是出發點。有留言提醒，「如果只是因為羨慕別人，未來每個階段都會被比較綁架」，還有人反問原PO是否能一起負擔頭期款與每月房貸，強調婚姻是共同承擔，而非單方面期待。

也有較直白的意見認為，若無法共同分攤壓力，卻希望另一半為了面子背債，長期恐埋下衝突種子。甚至有人建議暫時遠離社群平台，減少無形比較。這場買房討論，從房價談到價值觀，最後也回到夫妻如何在現實與理想間取得平衡。