買雙北房要加購車位？他曝關鍵「走到車位的時間」：租更划算

▲買雙北房該不該買車位？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

車位該買還是租，向來是購屋族討論焦點，有人認為車位根本是資金黑洞，也有人反駁忽略生活便利與時間成本。就有網友點破關鍵，問題核心不在買或租，而在於「你願意花多少時間走到自己的車旁邊」，將話題從財務規劃拉回日常體感。

租車位優於買車位



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原PO在PTT發文，分享自身觀點，車位的核心價值在於便利性，例如採買後能直接回家，或隨時下樓就能取車外出。不過，隨著網購與叫車服務普及，日常採買可由宅配取代，想要出遠門，也能透過計程車或租車平台解決。

在成本與彈性之間權衡後，原PO給出結論，「重點其實不在買或租，而是你能用最低時間成本到達自己車旁邊」，若社區內有穩定車位可租，「租車位＞買車位」，對於財務規劃更好也更有彈性，前提是能長期租到「自己大樓」的車位。

他也補充，以日本集合住宅為例，購屋者多半僅擁有優先租車位權，而非直接持有產權，在財務規劃上更具彈性，也能依需求調整使用狀況。

貼文曝光，網友紛紛認同，「車位太貴的時候的確租就好」、「現在其實幾乎都是租划算」、「自己樓下有車位是最舒適的，能穩定租自己大樓車位等於最佳選擇」。不過，也有網友認為，「租金都可以買下車位了」、「能用房貸買台北市400萬的B1坡平車位很划算啊」「如果車位能包進貸款範圍，月繳一定比月租低」。