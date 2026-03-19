蛋黃區也沒用？北市老公寓打6折沒人要　網嘆：只剩都更價值

▲老公寓因缺乏電梯、代收保全，較不受新世代歡迎。（示意圖／pakutaso）

記者王麗琴／綜合報導

北市房價一向讓人望塵莫及，不過最新數據顯示，北市房價近一年呈現下跌趨勢，其中以老公寓跌幅最慘，就算「單價打6折」，購屋族卻仍然不青睞。相關新聞一出引發房版熱議，有人直指樣本太少數據失真；也有人認為問題不在價格，而在「值不值得」。

公寓價格大幅縮水 跌幅是大樓三倍

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根據台北市地政局統計，2025年9月北市房價近一年下修約2.51%，電梯大樓表現相對抗跌，老公寓則是災情慘烈，年跌幅高達7.05%，遠超整體平均，約為大樓的3倍。即便老公寓均價每坪約48.1萬元，僅為大樓單價6折，省下的「價差」仍難吸引主流購屋族。

專家點破現實 生活機能成大樓「保值金牌」

房產專家何世昌分析指出，老公寓雖然便宜、實坪大，大樓虛坪多、實坪小，但現代購屋者「嘴上嫌大樓貴，身體卻很誠實」的選擇後者，原因在大樓的電梯、保全、代收包裹等生活機能，在各個世代、年齡層中受歡迎程度都遠超老公寓。

何世昌表示，現在網購盛行，年輕人平時要上班，沒辦法隨時收包裹，住在有管理室的大樓方便許多；年紀大的銀髮族出入爬樓梯太吃力，住大樓有電梯省事許多；小資女住老公寓擔憂人身安全，住在有警衛的大樓放心許多。

網友熱議：買北市老公寓 是賭都更翻倍

相關新聞一出，一名網友即在PTT房版提出看法，認為「有些公寓最大的問題是安全，無關屋齡，是巷弄窄小，消防想救災都救不了」；至於保值方面，他覺得老公寓不具價值，「雖說還有土地，但那都是有人願意接才算數，不然就只是個帳面數字」，在人越來越少的情況下，租屋市場也會挑，買來出租要算精準一點。

貼文引發網友熱議，不少網友認同，「老公寓就是在賭都更」，直言「買超級老屋就是要賭成功都更翻倍啊」、「精華區地就貴啊，你當作買土地就好，上面的廢墟當成0殘值看待」、「都更房就是買一個夢，運氣好後代子孫可以受益，沒後代的，除非錢很多，不然幹嘛買個夢？」

也有人認為不能一概而論，「公寓還是得看什麼公寓，無法一概而論，至少一樓是店面的還是很有用途」、「地段好你想買也買不到」，強調地段仍是關鍵。

另一派則質疑數據代表性與實務落差，「哪其中一個月的數據當圭臬，好歹也放多一點樣本」、「哪有什麼單價打6折，實價登錄都不看」、「只用這種調查資料，都不用腦的」。