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煮沸也沒用！醫揭「廚房3大毒物」　最恐怖的竟藏在粉末裡

整理廚房時別忘了確認食材是否受潮，以及鍋具是否刮損，免得把毒素吃下肚。（取自Pexels）

▲整理廚房時別忘了確認食材是否受潮，以及鍋具是否刮損，免得把毒素吃下肚。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

清理廚房時，只要用抹布擦乾淨就沒事了嗎？功能醫學醫師歐瀚文提醒，許多看似無害的舊物，其實是讓全家人慢性發炎、腸胃敏感的「隱形毒源」。他點名三大高風險物品，其中「黴菌毒素」甚至耐高溫，再怎麼煮都殺不死，吃下肚恐造成肝腎負擔。

廚房裡哪些東西最該先丟？

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歐瀚文在臉書指出，廚房大掃除最重要的是針對黴菌毒素與重金屬等2大環境因子。前者常藏在過期或受潮的食材中，後者則來自老舊鍋具或受污染的容器。若忽略這些細節，身體恐長期暴露在慢性毒害中。

粉狀食品受潮？還能吃嗎？

第一類是粉狀與乾貨。台灣氣候潮濕，花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉及中藥材開封太久，很容易滋生黃麴毒素與赭麴毒素。這些毒素耐熱，就算煮沸也破壞不了，一旦入口可能傷肝又傷腎。只要看到粉末出現「結塊、變色、有霉味」，歐瀚文直言：「直接丟！」

油脂有油耗味？是在身體裡點火？

第二類是油脂與堅果，包含堅果糖、炸物剩油、開封許久的食用油。這些油脂若被氧化，會產生自由基與過氧化物，吃下肚就像在身體裡點火，引發慢性發炎、傷害血管。聞到油耗味（俗稱哈喇味）就代表不能再吃了！

老鍋具刮痕多　等於在吃重金屬？

第三類是鍋具與容器。不沾鍋塗層剝落、出現深刮痕時，可能釋放PFAS全氟化合物，甚至滲出鋁等重金屬。美耐皿或塑膠盒若已霧化、刮痕累累，也容易釋出塑化劑與環境荷爾蒙。歐瀚文提醒，這類產品一旦受損，應立刻汰換，避免毒物隨料理進入體內。

 


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關鍵字：歐瀚文廚房鏡週刊

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