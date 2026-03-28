辛苦存到頭期款　2原因「不敢買房了」！過來人勸買：不後悔

▲原PO猶豫要不要買房。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有了一定的積蓄後，有些人便會計劃買房。一名網友表示，多年來以買房為工作目標，終於累積一定存款，也看中一間喜歡的預售屋，評估後認為負擔得起，但心中仍反覆出現不安情緒，擔心未來工作出現變數，加上看到房價下跌的新聞，猶豫該不該衝一波。對此，一票人勸買，「自住就不要考慮跌不跌了。」

首購族買房焦慮



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一名網友在Dcard發文，過去一直是租屋族，努力工作的目標就是希望有自己的房子，如今條件逐漸成熟，也找到喜歡的物件，評估後認為在能力範圍內。不過真正準備下決定時，卻開始擔心若哪天工作出問題，是否會影響房貸負擔，對長期財務壓力感到焦慮。

除了對個人工作穩定度的顧慮，原PO也提到，近期新聞頻頻提及房價下跌，讓他更加猶豫，擔心是否會買在高點，未來資產價值縮水。多重因素交織，使他即便做好評估，仍難以安心做出決定，「到底要不要現在買房？」希望聽聽過來人的經驗。

貼文一出，網友紛紛表示，若負擔得起，又是自住的話就買，「有自住需求就買，不用想太多」，「房價漲跌根本預測不到，想太多只會更焦慮」、「租房難道就不會遇到失業問題嗎？」「自住不要一直糾結會不會跌，除非你是投資客」、「買房子不要怕跌，買貴又怎樣？至少你買得起，不用租房子，還可以出租收租，你朋友圈能有幾個人能當包租公包租婆？」「買了完全不後悔，自住很值得」。