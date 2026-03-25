房市未來只剩絕望？他聽「少子化＋空屋爆量」嚇壞...兩派戰翻

▲原PO聽了某YTR談房市後，絕望的想移民。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

台灣少子化問題日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計，2025年的新生兒數量，僅約為10年前的一半。針對少子化問題，網上掀起討論，一名網友即表示，他在聽了某位YouTuber談房市後，對台灣與房市未來全面悲觀，動念是否該清空資產、移民人口紅利國家。

該名網友在PTThome-sale板以「聽完某YT對房市感到很絕望怎麼辦？」為題發文，表示某天深夜在打電動時就隨手打開來聽某位YouTuber的節目，連續聽了幾集談房市後，讓他對台灣與房市未來全面悲觀，「感覺台灣要完蛋了， 房市也沒救了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，影片內容不斷提到又是少子化，又是未來房子多到爆，「未來房子變成負債送人都沒人要，還要拜託人家來租」，甚至年輕世代隨便都繼承三到四間房，根本不會有人買房了，房市終將走向長期崩壞。

原PO驚訝「不聽還好，一聽好絕望」，感覺房市未來一片灰暗，甚至忍不住發文求問，是否該把資產都出清，轉往大陸、越南等這種人口結構較年輕、人口紅利比較高的地區發展。

貼文一出引發熱議，部分網友認同原PO的論調，「正常的，不然不會有屋主崩潰賣房XD」、「資金都流向股市，沒有剛需誰要買？」「怎麼覺得買北部比較絕望 40年破公寓 又不能都更」；也有人認為，近年房市確實處於修正期，對房市短中期表現不抱期待，「一窩蜂搶房的時機已過，這幾年買的能平盤出掉就算賺」。

不過有更多人潑原PO冷水，認為「YT要的是流量，市場總是8/2法則，信他你會錯過很多機會」、「喊空賣流量 前幾年狂漲的時候也喊空啊」、「現在YT喊空的流量好 他靠喊空賺錢」、「多頭時房神滿街，空頭時人人看衰，本來就是投資常態」；甚至有網友反諷，「你都照他的話做，現在應該已經睡公園了」，認為過度相信單一言論，反而容易做出極端決策。