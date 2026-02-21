ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

老屋裝電梯「門檻降低了」！50％住戶同意就能申請　最高補助340萬

▲▼老屋裝電梯門檻降低。（圖／翻攝新北市都更處官網）

▲老屋裝電梯門檻降低，同意比例降至50％。（圖／翻攝新北市都更處官網）

記者柯振中／綜合報導

為打造高齡友善居住環境，新北市推出老舊公寓增設電梯補助方案，強調免經審議、也不必全體住戶百分百同意即可申請，每案最高補助達340萬元。市府希望降低門檻，加快改善老屋機能，讓長者與行動不便者上下樓更安全便利。

永和公寓年前完工　電梯到府團圓無阻

農曆春節將至，市府日前前往永和區永平路一處剛完工的電梯增設案，與住戶一起貼春聯慶賀啟用。住在3樓的李姓男子表示，夫妻倆都已超過70歲，得知5樓住戶發起加裝電梯後立刻響應。不過，過程中也面臨1樓需讓出部分空間的難題，所幸1樓林姓女住戶體諒鄰里多年情誼，全力支持，最終順利在年前完工。如今不論採買年貨或參與社區活動，都輕鬆許多。

▲▼老屋裝電梯門檻降低。（圖／翻攝新北市都更處官網）

▲老屋裝電梯門檻降低，同意比例降至50％。（圖／翻攝新北市都更處官網）

三大輔導策略上路　已核定23案

市府指出，為消除民眾對流程複雜與資金不足的顧慮，除提供經費補助外，也安排專業現勘與諮詢，並舉辦社區說明會協助整合共識。補助對象為都市計畫範圍內、屋齡25年以上且5層樓以下公寓。截至115年1月，已受理36件申請，其中23案獲核定，協助超過160戶家庭、80多名長者免於天天爬樓梯。

新制降門檻更好申請　同意比例降至50％

都市更新處處長康佑寧表示，市府於114年9月發布老舊建築物環境機能整建維護補助要點，進一步優化規定，包含將申請同意比例下修至50％或經區分所有權人會議決議即可，同時簡化行政程序。只要社區符合條件即可提出申請，盼透過制度鬆綁，加速老屋改善腳步，全面提升居住品質。

 

