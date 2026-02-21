內政部租補件數狂增50％！半數家庭負擔降4成　經濟弱勢受益最大

▲內政部統計指出，截至114年9月底，全國租金補貼有效租約達71.7萬件，成長幅度達50.1％。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

內政部統計指出，截至114年9月底，全國租金補貼有效租約達71.7萬件，較113年3月底增加23.9萬件，成長幅度達50.1％。自111年7月行政院推動「300億元中央擴大租金補貼」專案以來，補貼規模持續擴大，針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女與經濟、社會弱勢族群加碼補助，明顯減輕租屋負擔。

直轄市件數分布 台中市居全國之冠

觀察各直轄市，114年9月底以台中市15.4萬件最多，新北市10.8萬件居次，桃園市8.9萬件排名第三。若與113年3月底相比，台中市增加6.5萬件，增幅達73.8％最高；新北市增加2.7萬件，桃園市增加2.5萬件，顯示六都租金補貼申請動能強勁。

承租人女性占多數 青年族群為主力

全國承租人以女性占55％居多，較男性高出10個百分點。年齡分布方面，以未滿25歲族群占28.6％最多，其次為25至34歲占23.9％。婚姻狀況則以未婚者占53.3％為主，且多承租分租套（雅）房；有偶及離婚或喪偶者，則以整戶型態居多。

區域差異觀察 北中南結構不同

各直轄市皆以女性承租人占多數，其中台中市女性比率最高。年齡結構方面，北部以25至34歲為主，中南部則未滿25歲占比較高。婚姻別顯示，新北、桃園、高雄與台南等地，有偶者承租整戶比例超過八成，家庭型租屋需求明顯。

補貼率中位數42.4％ 半數家庭負擔降四成

從政策效果來看，全國租金補貼率中位數為42.4％，代表超過半數受補貼家戶，租金負擔減少幅度逾四成。直轄市中位數為40.6％，略低於全國平均，其中台南市46.3％最高，其次為高雄市與台中市。

男性補貼率略高 長者補助幅度最大

性別方面，全國男性租金補貼率中位數為43.6％，高於女性的41.1％，六都皆呈現相同趨勢。年齡層則以65歲以上補貼率最高，部分城市甚至超過六成；反觀25至34歲族群補貼率最低，均低於四成。

弱勢族群受益最大 經濟弱勢逾七成

依身分別分析，全國以經濟弱勢族群補貼率中位數72％最高，社會弱勢為48％次之。六都皆以經濟弱勢補貼幅度最大。至於育有未成年子女家庭，雖加碼倍數高，但因整體租金較高，補貼率多落在四成多，新北市則約36.4％。