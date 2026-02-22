年薪300萬竹科尪不買房！妻嘆落後別人　眾人卻狂讚「人間清醒」

▲年薪300萬尪不買房，妻子嘆落後別人，網友卻讚人間清醒。 （示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

看到社群平台上朋友接連曬出新房成果，不少人難免產生比較與焦慮。近日一名20多歲人妻在Dcard發文分享心情，表示看到同齡朋友陸續在雲林、嘉義買房，紛紛曬出鑰匙與裝潢成果，甚至打卡「人生新階段」，讓目前與丈夫在新竹租屋的她心生羨慕，也動念是否該儘早置產。

年薪300萬不買房 妻嘆落後別人

原PO指出，丈夫是工程師，年薪約300萬元，在她看來客觀條件並非買不起房，卻遲遲沒有行動，讓她忍不住感嘆「我們好像落後別人一步」。不過，丈夫聽完後卻相當冷靜，直言「買房有什麼了不起，貸款就有的東西。」

丈夫進一步分析，新竹房價與雲嘉地區差距極大，朋友能在當地購入透天，與在新竹購屋所需的資金規模根本不同層級。他也提醒，朋友買房不代表生活品質更好，很多人只是背上20、30年的貸款壓力，若只是因為羨慕而買，龐大的房貸負擔最終仍需兩人自行承擔。

丈夫發言獲力挺 網讚「人間清醒」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，留言風向幾乎一面倒力挺丈夫。許多人指出，新竹屬於高房價區域，動輒兩、三千萬元起跳，房貸壓力遠比年薪數字看起來沉重，「妳老公是人間清醒，新竹隨便一間都要兩三千萬，生活品質會瞬間歸零」、「雲嘉的透天跟新竹的大樓怎麼比？這是在拿橘子比蘋果」。

也有網友認為，問題關鍵並非買或不買，而是動機與心態。「如果只是因為羨慕別人，未來每個人生階段都可能被比較綁架」、「不要只提老公年薪，若能一起分擔壓力會小很多」、「若無法共同分擔頭期款，就別要求對方背債來滿足虛榮心」。還有人建議減少社群使用，避免陷入攀比情緒，並提醒若無法共同承擔長期房貸壓力，單方面期待對方負債，恐為婚姻埋下隱憂。